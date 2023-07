Indagini in corso per far luce sul macabro ritrovamento avvenuto questa mattina, domenica 16 luglio, a Marano di Napoli, comune in provincia del capoluogo partenopeo, dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in Via Pigno 6 per il rinvenimento di un cadavere, all’interno di un’auto carbonizzata.

Si tratterebbe di un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti sono in corso e non è chiaro se si tratti di un atto autolesionistico o un gesto doloso. Indagini in corso.

seguono aggiornamenti

