Un operaio di 38 anni ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 2 marzo in un cantiere edile in via Novesche (zona pip) a Palma Campania, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Giovanni Ruggiero, residente a Poggiomarino ma originario di Sarno (Salerno). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe caduto da un’impalcatura.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, il 38enne è morto per le lesioni riportate al volto e alla testa. Indagini in corso dei carabinieri della stazione di Palma Campania e di personale dell’Asl di Napoli per chiarire dinamica e posizione lavorativa. La salma è stata portata al Policlinico di Napoli per l’autopsia. Non è chiaro se indossasse il casco protettivo o meno.

Ciro Cuozzo

