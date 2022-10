Sono almeno 50 le persone andate in arresto cardiaco durante una festa di Halloween a Seul, in Corea del Sud. A riferirlo l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco, che parlano di una calca nel quartiere di Itaewon per i festeggiamenti in vista del 31 ottobre. Non ci sono conferme sul numero delle vittime che, secondo alcuni media, sarebbero almeno due.

Dai video che circolano in rete si vedono numerose persone stese in strada che ricevono i soccorsi. Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che 140 ambulanze sono state inviate sul posto per curare le vittime. Secondo Choi Cheon-sik, funzionario della National Fire Agency, almeno 100 persone sono rimaste ferite. Choi Cheon-sik non ha specificato quante persone fossero state curate per arresto cardiaco, ma ha riferito che si tratta di decine di persone.

La polizia ha poi fatto sapere che decine di persone sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare nelle strade di Itaewon, mentre molte altre sono state portate negli ospedali vicini.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

