Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell’Inter. I nerazzurri, dopo aver salutato per ragioni anagrafiche Yann Sommer (il cui contratto scadrà il 30 giugno) e affidato il ruolo di numero 1 a Josep Martinez (28 anni, acquistato nel 2024 dal Genoa per 14 milioni e cresciuto proprio alle spalle di Sommer per due anni), hanno chiuso la trattativa per il giocatore della Lazio, che già partire dalla prossima stagione giocherà nel ruolo di secondo.

Calciomercato Inter, in porta arriva Provedel: le cifre dell’affare e quanto guadagnerà

Provedel saluta la Lazio a 32 anni, e per convincere Lotito a lasciarlo andare, l’Inter pagherà 3 milioni di euro. La conferma è arrivata dall’agente Gianni Rava ai microfoni di FcInter1908, dove ha dichiarato: “Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. È tifoso dell’Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio”. Provedel con la Lazio guadagna 1 milione netto a stagione, all’Inter dovrebbe firmare un biennale da un milione e mezzo, vista l’impossibilità di mettere sul piatto uno stipendio superiore a quello di Martinez.

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Luca Frasacco