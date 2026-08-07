Una trattativa infinita, quasi un tormentone estivo. L’interesse della Juventus per John Lucumí del Bologna resta vivo, fin da quando, a giugno, i bianconeri avevano dato seguito all’interessamento per il difensore centrale iniziando un lungo corteggiamento che proprio in questi giorni potrebbe vivere il suo momento decisivo. Dall’inizio dell’estate, a Torino sono arrivati Carnevali e Massara, ma l’idea di Spalletti di mettere il colombiano nella linea difensiva non è cambiata.

La vecchia signora cerca ancora una strada alternativa al pagamento della clausola risolutiva (28 milioni scaduti a metà luglio) per assicurarsi il giocatore. Molto è cambiato da inizio giugno, con il Bologna che ha già messo a segno una cessione eccellente (Castro alla Roma per 35 milioni di euro più bonus assieme ad un 10% sulla futura rivendita), e che dunque non avverte il bisogno di continuare a monetizzare.

Calciomercato Juve, l’offerta al Bologna per Lucumí

La Juventus continua a lavorare per arrivare al giocatore e sta studiando una nuova proposta da presentare al Bologna. Dopo che la prima offerta da 17 milioni di euro è stata respinta, il club bianconero è pronto a rilanciare mettendo sul tavolo circa 20 milioni, pur restando ancora al di sotto della valutazione fissata dai rossoblù, che oscilla tra i 25 e i 28 milioni di euro. Per ridurre la distanza economica tra domanda e offerta, la dirigenza juventina valuta anche l’ipotesi di inserire nell’operazione uno o più giocatori come contropartita tecnica. Tra i profili presi in considerazione figurano Fabio Miretti, stimato intorno ai 12 milioni di euro, oltre a Juan Cabal e Arthur, tutti elementi destinati a lasciare Torino. Al momento, tuttavia, il Bologna non sembra intenzionato ad accettare formule che prevedano l’inserimento di calciatori nell’affare.

Calciomercato Juve, Lucumì ha già l’accordo con i bianconeri

L’unica certezza è la volontà del difensore: vuole lasciare il Bologna e sarebbe felice di rimanere in Italia nonostante gli interessi della Premier League. Con la Juve c’è già un accordo individuale, che accetterebbe nonostante non sia all’altezza dell’offerta del Nottingham Forest – che col Bologna non è ancora entrato nel cuore della trattativa – superiore di circa un milione. I rossoblu aspettano di capire l’effettiva volontà degli inglesi per creare una piccola asta di mercato e accontentare il giocatore sul trasferimento. L’attesa bianconera per il centrale sta durando fin troppo.

Redazione

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Luca Frasacco