Miguel Gutierrez, esterno difensivo spagnolo di 25 anni (appena compiuti il 27 luglio scorso), giocherà con la maglia del Bayer Leverkusen. Manco solo l’ufficialità alla cessione del giocatore del Napoli che nelle scorse ore ha lasciato il ritiro azzurro di Castel di Sangro per volare verso la Germania e quello che sarà il suo nuovo campionato, la Bundesliga.

Cessione Gutierrez, quanto guadagna il Napoli

Un trasferimento che porterà nelle casse della società guidata da Aurelio De Laurentiis circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Dopo appena un anno in serie A, Gutierrez lascia dunque il Napoli che lo aveva acquistato dal Girona per la cifra di 18 milioni. Una cessione che materializza di fatto una nuova plusvalenza per il club partenopeo. Non sono ancora ufficiali i dettagli dell’accordo ma considerato il primo anno di ammortamento e la cessione ad una cifra superiore (per quanto vincolata a una serie di bonus), il ds Manna garantisce con questa operazione tra i 15 e i 20 milioni di plusvalenza, un incremento di valore che servirà per finanziare parte del mercato in entrata, ancora al palo a causa dell’eccessivo numero di giocatori presenti nella rosa di Massimiliano Allegri.

Ora caccia a un centrale: i nomi caldi

Gutierrez probabilmente è stata la pedina da sacrificare nell’ambito di un mercato frenato, nonostante la qualificazione in Champions League, dalle spese eccessive effettuante nelle precedenti sessioni. Adesso la priorità è quella di sfoltire la rosa prima di completare la squadra di Allegri con le pedine mancanti. Una, quella più urgente, è relativa all’arrivo di un difensore centrale dopo l’infortunio di Buongiorno (se tutto va bene rientrerà tra fine novembre e inizio dicembre) e le condizioni poco rassicuranti di Buekema.

L’addio di Gutierrez apre tuttavia una ulteriore riflessione nella rosa azzurra: con l’addio del promettente spagnolo, sulla corsia sinistra restano Spinazzola e Oliveira. Considerato età, infortuni e rendimento, basteranno per coprire campionato e Champions League? Il Napoli riflette e non è scontato che nelle prossime settimane arrivi solo un difensore centrale (il nome ‘caldo’ è quello del bianconero Federico Gatti... ma occhio al 21enne Tiago Gabriel del Lecce, rivelazione della scorsa stagione, valutato troppo dal Lecce, circa 25-30 milioni).

Redazione

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Ciro Cuozzo