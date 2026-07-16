Il Napoli è vicino a regalare il primo colpo a Massimiliano Allegri. Come riportato da Fabrizio Romano, la società partenopea ha presentato un’offerta ufficiale al Boca Juniors per il cartellino di Exequiel Zeballos dopo che nei giorni scorsi aveva ottenuto il gradimento del giocatore classe 2002. La proposta fatta alla società argentina è di 10 milioni di dollari (circa 9 milioni di euro), ora si aspetta solo la loro valutazione, che dovranno ragionare sull’effettivo valore di un giocatore con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2026.

Le offerte già rifiutate

Exequiel Zeballos aveva già rifiutato 20 milioni netti di stipendio distribuiti in quattro anni da parte del CSKA Mosca, con l’unico desiderio che è sempre stato quello di trasferirsi in Italia e indossare la maglia del Napoli. Apertura totale dunque da parte del giocatore argentino, ora si aspetta solo la risposta del Boca Juniors ma le sensazioni sono positive. A breve potrebbe raggiungersi l’intesa.

I numeri di Zeballos

Zeballos a soli 24 anni può prendersi le fasce del Napoli. In passato è stato vittima di tanti infortuni che hanno rallentato la sua crescita, ora vuole ripartire dagli azzurri e dimostrare il suo valore. L’argentino è un esterno offensivo che può giocare su entrambe le fasce o anche da seconda punta. E’ dotato di un ottimo dribbling e sa infilarsi negli spazi stretti grazie alla sua velocità e possiede grandi doti balistiche. In carriera ha realizzato 16 goal e 16 assist in 140 partite col Boca Juniors, dove fin dagli esordi è sempre stato considerato un talento cristallino, tanto da essere stato più volte accostato a Neymar. Priorità alle cessioni per il Napoli, poi potrà formalizzare anche l’acquisto di Zeballos.

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Riccardo Tombolini