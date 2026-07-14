E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese è stato presentato oggi con una lunga conferenza stampa tenutasi nello storico Teatro San Carlo dove ha risposto alle domande dei giornalisti tra momenti di serietà, risate e anche un attimo di commozione.

L’imperativo del nuovo allenatore degli azzurri è quello di ripartire dopo il finale di stagione amaro vissuto con il Milan, con la volontà di raggiungere l’obiettivo minimo con il Napoli (la qualificazione in Champions) e, nell’anno del centenario, provare a regalare un nuovo sogno ai tifosi azzurri dopo i due scudetti negli ultimi 4 anni. Tra le tante domande che gli sono state poste, il tecnico toscano ha ricordato i suoi trascorsi con Aurelio De Laurentiis, raccontando un simpatico aneddoto risalente a quando allenava la Juve.

L’aneddoto Allegri-ADL

Massimiliano Allegri ha risposto scherzosamente alla domanda di una giornalista che gli chiedeva se avesse notato il Corsiero del Sole, che presenta la raffigurazione di un cavallo, nota passione del tecnico livornese, sulla nuova maglia del Napoli. “Quello l’ho notato subito” ha detto ridendo Allegri che poi ha ricordato quando, ai tempi della guida tecnica della Juve, il presidente azzurro voleva vendergli un cavallo: “Ricordo una telefonata col presidente a mezzanotte prima di un Dortmund-Juve quando allenavo i bianconeri, mi chiese se volevo comprare un cavallo e gli dissi di no. Mi sento fortunato, perché con il presidente ci conosciamo da tanti anni, quindi mi ci posso confrontare senza problemi“.

Mentre ha ricordato questo episodio, il tecnico livornese si è commosso per qualche secondo perché “in quel periodo mia mamma non stava bene”.

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Riccardo Tombolini