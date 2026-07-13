Paulo Dybala resterà un giocatore della Roma. Come infatti è stato riportato dal Corriere dello Sport e da Fabrizio Romano, la Joya ha firmato il contratto di rinnovo che lo vedrà vestire la maglia giallorossa almeno fino al 2027, con opzione per un altro anno legato al raggiungimento di determinati bonus nella stagione imminente. L’argentino andrà così a guadagnare uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti a stagione, poi tutto dipenderà dal rendimento personale e dai risultati della squadra. A breve l’annuncio del club.

Dybala ha scelto la Roma

Le trattative per il rinnovo di Dybala stavano proseguendo da maggio, ovvero da subito dopo il termine della scorsa stagione, ma non sono mancate le offerte per il cartellino della Joya, che nonostante l’età e una forma fisica non sempre ottimale ha ancora tanto mercato grazie al suo talento cristallino. Nelle ultime settimane l’argentino aveva ottenuto l’interesse del Boca Juniors (dove gioca il suo amico Paredes), di alcuni club della MLS e da altri dell’Arabia Saudita, tutte società pronte ad offrirgli un compenso economico ben più altro di quello che percepisce alla Roma. Dybala ha scelto però ancora una volta i giallorossi, sposando il progetto tecnico e facendo prevalere il sentimento creatosi con i tifosi in questi anni nella Capitale.

Il ritiro

Questa mattina è iniziato a Trigoria il ritiro della Roma sotto la guida di Gasperini, con i giocatori che si sottoporranno in queste ore alle visite mediche di rito, per poi scendere in campo nel pomeriggio con il primo allenamento. Il rinnovo di Dybala si può considerare il primo “colpo” di mercato di giallorossi, con Tony D’Amico che dovrà ora pensare ai rinforzi da regalare al tecnico di Grugliasco. Oggi inizia ufficialmente la stagione della Roma, ed è già tempo di pensare al futuro.

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Riccardo Tombolini