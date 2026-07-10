Questa sera, alle 21:00 italiane, al Los Angeles Stadium si sfideranno Spagna e Belgio nel secondo quarto di finale del programma dei Mondiali 2026, dopo quello di ieri sera che ha visto la Francia trionfare sul Marocco. La vincente di questa sfida se la vedrà in semifinale proprio contro i Blues. La squadra di mister de La Fuente arriva a questa gara con una difesa che ha subito 0 goal nelle cinque partite disputate fin qui, statistica che ha permesso al portiere Unai Simon di stabilire il nuovo record di imbattibilità alla Coppa del Mondo. Nonostante il punto di riferimento della squadra sia Yamal, il giovane fuoriclasse si è acceso fin qui solo a tratti, con la classifica cannonieri della Roja che è comandata da Oyarzabal che ha segnato quattro reti.

Cammino decisamente più complicato quello del Belgio, che nella fase a gironi ha ottenuto due pareggi con Iran e Egitto, oltre ad ad aver rischiato di uscire ai sedicesimi con il Senegal, che stava vincendo 2-0 sui ragazzi di Garcia prima di farsi rimontare. Decisamente meglio agli ottavi, dove hanno travolto gli Stati Uniti per 4-1. Per questa partita il Ct francese dei Diavoli Rossi dovrà fare a meno di Onana, ma può sorridere con il recupero di De Bruyne, pronto a tornare nell’undici titolare dopo la panchina dell’ultimo turno.

Probabili formazioni

Mister de la Fuente per questa partita dovrebbe giocare con Unai Simon in porta, Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella davanti a lui. A centrocampo spazio a Rodri e Pedri, con Yamal, Olmo e Baena che agiranno alle spalle della punta Oyarzabal. Rudi Garcia dovrebbe invece rispondere con Courtois tra i pali, linea difensiva composta da Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper, In mediana pronti Tielemans e Vanaken, trequartisti ci saranno Doku, De Bruyne e Trossard a servire De Ketelaere centravanti. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Baena, Olmo, Yamal; Orzabayal. All. de la Fuente

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. All. Garcia

Dove vedere la partita

La partita tra Spagna e Belgio sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1, con calcio d’inizio alle 21:00 e in streaming su RaiPlay e Dazn oltre ad essere disponibile dall’estero tramite collegamento con connessione VPN.

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Riccardo Tombolini