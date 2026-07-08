Il suo contratto è scaduto ma Dusan Vlahovic non ne vuole sapere di lasciare la Juventus. L’attaccante serbo avrebbe infatti chiesto un incontro con il club bianconero per discutere della sua permanenza alla Continassa e lo ha fatto senza passare dall’approvazione del padre Milos, che ne cura la figura.

Vlahovic parla con la Juventus

Durante quest’ultima stagione sembrava che il rapporto tra Vlahovic e la Juve fosse ormai insanabile e che, al termine del contratto, il serbo con ogni probabilità sarebbe stato venduto. Ma oggi tutto è clamorosamente cambiato e l’attaccante classe 2000 è disposto a rivedere le sue richieste su ingaggio e commissioni per continuare a vestire la maglia bianconera. Il serbo ha già rifiutato la proposta del Besiktas e non sembra averne altre per il momento.

Vlahovic si allena da solo in vista della prossima stagione

Ora si sta allenando in vista della prossima stagione, nell’attesa di sapere dove giocherà. Nel frattempo, ha anche riallacciato i rapporti con alcuni dei suoi compagni di squadra dopo l’ultimo anno difficile nello spogliatoio. La pratica è ora nelle mani di Carnevali e del nuovo ds Massara, con lo stesso ad bianconero che ha confermato la volontà di continuare insieme: “Non lo abbiamo incontrato, ma le porte sono aperte. Non solo per lui e Sorloth, ma anche per altri giocatori. Le uscite sono un fattore determinante, con le idee chiare dobbiamo fare le cose giuste“.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini