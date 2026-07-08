Aurelio De Laurentiis vuole rendere tutto più chiaro nell’organigramma della rosa del Napoli, e ha deciso di mettere sul mercato ben 25 giocatori, tra campioni e giovani. Insomma, ci sarà un bel po’ di lavoro da fare per il direttore sportivo Giovanni Manna. La scelta del patron partenopeo è stata dettata dall’intenzione di liberarsi da alcuni costi di troppo per la società, e non ha nascosto il bisogno di sistemare il mercato in uscita prima di pensare ai tanti nomi che gli sono stati consigliati per quello in entrata: “Nell’ultimo mese ho ricevuto almeno duecento proposte di calciatori da ingaggiare, ma ho spiegato di stare calmi, perché ce ne sono almeno venticinque da cedere. Poi ne riparleremo“.

I giovani messi sul mercato

Tra i 25 nomi che il numero uno del Napoli ha messo sul mercato, ce ne sono una dozzina che fanno parte del vivaio, che però da tempo aspettano di giocarsi le proprie chance in prima squadra (Ambrosino, Barido, Cioffi, Coli Saco, D’Avino, Ferrante, Iaccarino, Obaretin, Russo, Sgarbi, Vigliotti). Ma, almeno nella testa di Aurelio, la squadra straborda di profili dei quali ci si potrebbe privare, e l’intenzione è quella di individuare la zona con maggior concentrazione di giocatori e fare una specie di piazza pulita.

Porta e difesa

Tra i nomi messi alla porta di Castel Volturno spicca anche quello del portiere titolarissimo di quest’ultima stagione, Vanja Milinkovic Savic, che non ha ancora trovato la sua prossima destinazione. La difesa pullula di esterni, e alcuni di loro potrebbero salutare. Come Olivera, che già l’anno scorso era stato molto vicino ad andare all’Atletico Madrid, che adesso è tornato alla carica per un possibile scambio con Molina. Oltre all’uruguaiano è poi da monitorare la situazione di Mazzocchi e Marianucci, che attendono di capire quale sorte gli toccherà, anche se questa li vede lontani dal capoluogo campano.

Centrocampo

A centrocampo sono state installate delle vere e proprie porte scorrevoli a Castel Volturno, con molti giocatori di rientro dai prestiti che sono pronti a salutare definitivamente la maglia azzurra, come Lindostrom e Cajuste, ma anche Folorunsho di ritorno da Cagliari (verso Bologna) e Zerbin da Cremona. Ma, per dare una vera svolta alle economie del patron partenopeo, bisogna fare dei sacrifici in attacco, dove anche dei big sono pronti a salutare.

Attacco

Davanti la situazione da monitorare è quella di Romelu Lukaku, che ha un contratto da quasi 8 milioni e che questa fase finale del Mondiale potrebbe far rivalutare il prezzo del suo cartellino. Poi c’è la situazione Giovane, preso nel mercato invernale della scorsa stagione ma che ora rischia di rimanere chiuso da Hojlund. Poi c’è Lucca, di ritorno dal prestito al Nottingham Forest dopo una stagione fallimentare nonostante l’elevato costo (superiore ai 35 milioni) sborsato da ADL. Il mercato del Napoli, tolto l’annuncio di Allegri come nuovo allenatore, deve ancora iniziare, ma sulla porta di Castel Volturno sembrano esserci già tanti giocatori.

La lista completa dei giocatori sul mercato

Olivera

Milinkovic Savic

Ferrante

D’Avino

Obaretin

Marianucci

Hasa

Zerbin

Coli Saco

Giovane

Lukaku

Lindstrom

Rao

Sgarbi

Mazzocchi

Folorusnho

Cajuste

Iaccarino

Russo

Barido

Ngonge

Cheddira

Ambrosino

Vigliotti

Cioffi

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Riccardo Tombolini