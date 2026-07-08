Lorenzo Insigne giocherà ancora in Serie B. Dopo la delusione abruzzese della retrocessione con il Pescara in Serie C, che lo ha visto anche al centro delle polemiche per un presunto atteggiamento di rinuncia nelle ultime partite di campionato, il Magnifico resterà nella seconda divisione italiana, dove ha deciso di accettare l’offerta della Sampdoria che gli ha proposto un contratto annuale con opzione per un’altra stagione al raggiungimento del 50% delle presenze. Insigne è atteso nella giornata di mercoledì al centro sportivo Mugnaini, dove approderà alla corte di Bernardo Corradi. Domenica si unirà invece al ritiro con il resto della squadra.

Le cifre di Insigne alla Sampdoria

Come svelato da Il Secolo XIX, Lorenzo Insigne percepirà in blucerchiato all’incirca 500 mila euro più bonus legati ai risultati della squadra e al rendimento personale (goal e assist). Nelle ultime settimane il presidente del Pescara Daniele Sebastiani aveva provato a convincere il giocatore a rimanere sulla riva dell’Adriatico, ma non c’è stato nulla da fare. Nell’ultima stagione, dove per altro è arrivato a metà anno, il Magnifico ha realizzato 5 goal e 3 assist in totale.

La carriera

Lorenzo Insigne è nato e cresciuto a Napoli e nel Napoli, muovendo i primi passi nelle giovanili azzurre e andandosi a fare le ossa in prestito in giro per l’Italia, fino alla definitiva consacrazione al glorioso Pescara di Zeman, nel 2011-2012. Poi, il ritorno al Napoli, dove in dieci anni frantuma ogni record, diventando capitano e secondo miglior marcatore di sempre degli azzurri. Poi, nel 2022, il volo a Toronto, fino al romantico ritorno a Pescara nella scorsa stagione, senza però lieto fine. Ora il Magnifico è pronto a ripartire ancora dalla Serie B, e lo farà con la maglia della Sampdoria.

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Riccardo Tombolini