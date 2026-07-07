Questa sera alle ore 22:00 italiane al BC Place di Vancouver andrà in scena Svizzera-Colombia, partita valida per l’ultimo ottavo di finale in programma dei Mondiali 2026. Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver condotto un ottimo percorso che le ha viste trionfare nel proprio girone, con i sudamericani che si sono piazzati addirittura sopra al Portogallo, e ora si contengono un posto per entrare tra le migliori otto del mondo. Il Ct Yakin ha costruito una Svizzera solida, che dopo il pareggio all’esordio contro il Qatar ha trovato il ritmo giusto e ha vinto tutte le restanti partite giocate fin qui, in ultimo il successo contro l’Algeria nei sedicesimi di finale. Per la partita, gli occhi sono puntati sul recupero di Aebischer: non dovesse farcela, pronti ancora Xhaka e Freuler.

La Colombia di Mister Lorenzo, invece, si presenta a Vancouver da imbattuta, avendo costruito il loro percorso su una difesa impenetrabile: tre clean sheet consecutivi e un solo goal subito in tutto il torneo. Nello scorso turno hanno superato il Ghana per 1-0 con il goal di Arias, mostrando una capacità di saperla spuntare anche in partite più complicate e sul filo dei nervi. I sudamericani per questa partita dovranno fare a meno di Cordoba, che nell’ultima uscita ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare la competizione: al suo posto dovrebbe giocare il già decisivo Suarez, che ha convinto contro gli africani proprio da subentrato. La Colombia approccerà al match cercando di sfruttare la velocità di Diaz sulla fascia, mentre la Svizzera cercherà di rimanere compatta e di affidarsi alle qualità del giovane Manzambi per trovare al meglio Embolo in attacco. Chi passa se la vedrà ai quarti contro la vincente di Argentina-Egitto.

Probabili formazioni

Mister Yakin per questa partita può contare su una rosa praticamente al completo, dunque il probabile undici della Svizzera dovrebbe vedere Kobel in porta, Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez davanti a lui. A centrocampo non dovesse farcela Aebischer pronti Xhaka e Freuler insieme Manzambi. Davanti giocheranno Ndoye, Vargas ed Embolo. Anche mister Lorenzo ha tutta la rosa a disposizione (a parte Cordoba). Dunque per la Colombia pronti Vargas tra i pali, con Munoz, Sanchez, Lucumi e Mojica a formare la linea difensiva. Centrocampo presidiato da Puerta, Lerma e Arias, con Rodriguez, Suarez e Diaz che agiranno da attaccanti. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Manzambi; Ndoye, Vargas, Embolo. All. Yakin

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz. All. Lorenzo

Dove vedere la partita

La partita tra Svizzera e Colombia sarà visibile in esclusiva su Dazn e non sarà disponibile in chiaro. Per chi volesse seguirla dall’estero è possibile collegarsi tramite connessione VPN.

Mondiali 2026, il tabellone dei quarti di finale

Quasi delineato il tabellone dei quarti di finale. Il 9 luglio Francia–Marocco alle ore 22; il 10 luglio Spagna–Belgio alle 21. L’11 luglio si affronteranno Norvegia ed Inghilterra alle 23:00, mentre domenica 12 chi passerà il turno tra Svizzera e Colombia sfiderà la vincente di Argentina–Egitto.

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Riccardo Tombolini