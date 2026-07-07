È finita, non solo per il Brasile. Dopo la sconfitta di domenica contro la Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, la Seleçao torna a casa salutando per sempre anche Neymar, alla sua ultima partita con la casacca Verdeoro. ‘O Ney chiude con un goal all’ultimo su calcio di rigore servito solo a ridurre lo svantaggio contro la corazzata di Haaland e compagni, crollando al termine della partita in un pianto inconsolabile. Queste le sue parole al termine del match: “Ci ho provato, ci ho provato. Ora è finita. Ho iniziato qui, ho finito qui“. Ed è così che si chiude un’era per il calcio brasiliano, che ha visto il suo campione esordire in Nazionale proprio nello stadio della disfatta di domenica scorsa, nel 2010. Da allora, Neymar ha collezionato 130 presenze e 80 goal con la maglia della Seleçao, giocando quattro Mondiali e segnando almeno un goal in ognuno di essi.

I numeri di Neymar con la Nazionale

Nonostante l’addio amaro alla Nazionale, Neymar può comunque consolarsi con il raggiungimento di traguardi storici con indosso la magia della Seleçao. Con la partita contro la Norvegia, ‘O Ney ha incassato la quindicesima presenza ai Mondiali con la maglia numero 10 del Brasile , superando in questo dato nientemeno che Pelè e Rivaldo, fermi a 14. Inoltre, con il goal trovato allo scadere, può vantare almeno una rete siglata in ognuna delle Coppe del Mondo giocate, avendone realizzate quattro nel 2014, due nel 2018, due nel 2022 e uno, quello di domenica, nel 2026. Prima di lui, solo Pelè era riuscito nell’impresa di segnare in ogni Mondiale giocato, siglandone almeno uno nel 1958, nel 1962, nel 1966 e nel 1970. Ronaldo Nazario, il miglior marcatore brasiliano nella storia della Coppa del Mondo, ha segnato solo in tre edizioni del torneo: 1998, 2002 e 2006

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Riccardo Tombolini