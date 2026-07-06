Una foto di Meloni con lui e la scritta “Serve un ordine restrittivo”. Questo meme è il nuovo attacco diretto di Donald Trump contro Giorgia Meloni, dopo giorni di forti tensioni tra Roma e Washington, alla vigilia del delicato vertice Nato di Ankara. Meloni si ritroverà a vis a vis con il tycoon già martedì sera nella cena inaugurale, ma stavolta a differenza di quanto avvenuto poche settimane fa ha scelto di non reagire. “La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Usa. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere”, ha detto Crosetto

Soltanto lo scorso 19 giugno infatti, il presidente USA – in una conversazione con La7 – parlando di un dialogo avuto con la premier, Trump aveva raccontato di una presunta implorazione ricevuta da quest’ultima per scattare una foto insieme. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle. Mi ha pregato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!”.

Un episodio prontamente smentito da Meloni: “Io e l’Italia non imploriamo mai. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati”, e sul quale anche il Capo dello Stato aveva espresso al Primo ministro la sua solidarietà.

Trump continua così ad interpretare i rapporti internazionali in modo fortemente personalistico e transazionale. Ripudia linguaggio della diplomazia tradizionale e privilegia toni diretti, spesso ruvidi, talvolta provocatori. Palazzo Chigi da tempo non si fida più del Tycoon, anche se un tentativo di riparazione c’è stato. Una delegazione ministeriale (arricchita e dalla presenza della sorella di Giorgia, Arianna) ha provato a ricucire con l’ambasciata americana di Roma, non riuscendo ad ottenere gli effetti sperati. La premier – fanno sapere da Chigi – resta al lavoro sui dossier per preparare il summit dell’Alleanza atlantica in Turchia, dove si preannuncia gelo.

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Luca Frasacco