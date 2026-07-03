Nel fine settimana in cui gli Stati Uniti celebrano il 4 luglio, il rapporto con l’Europa appare sospeso tra retorica dell’alleanza e realismo commerciale. La relazione transatlantica resta il principale asse economico dell’Occidente, ma negli ultimi giorni ha mostrato ancora una volta la sua natura più fragile: non più soltanto comunità di valori, bensì campo negoziale permanente, dove dazi, industria, tecnologia e sicurezza si intrecciano con la politica interna americana ed europea.

Il passaggio più rilevante è arrivato da Bruxelles, con l’approvazione definitiva dei regolamenti che attuano gli impegni tariffari previsti dalla dichiarazione congiunta Ue-Usa del 21 agosto 2025. Dal primo luglio l’Unione europea elimina i dazi residui su molti prodotti industriali statunitensi e apre un accesso preferenziale ad alcuni prodotti agricoli e ittici non sensibili provenienti dagli Stati Uniti. Una scelta che consente a Bruxelles di presentarsi come partner affidabile, rispettando la scadenza del 4 luglio posta da Washington per evitare il ritorno a tariffe più elevate sulle merci europee. Ma dietro la cornice della stabilizzazione resta un equilibrio asimmetrico. Gli Stati Uniti hanno ottenuto dall’Europa concessioni significative sull’accesso al mercato, mentre l’Ue continua a convivere con un impianto tariffario americano che grava su settori chiave dell’export europeo. Il compromesso raggiunto nel 2025 ha fissato un tetto del 15 per cento su molte esportazioni europee verso gli Stati Uniti, ma non ha cancellato del tutto le tensioni su acciaio, alluminio, automotive, farmaceutica, semiconduttori e agroalimentare. Per questo Bruxelles ha inserito clausole di salvaguardia e sospensione, da attivare nel caso in cui Washington non rispetti gli impegni assunti.

Il punto politico è proprio qui. L’Unione europea cerca prevedibilità, mentre l’amministrazione Trump continua a utilizzare la politica commerciale come leva di pressione. La minaccia di dazi fino al 100 per cento contro i Paesi europei che applicano tasse sui servizi digitali alle grandi piattaforme americane ha riaperto un fronte che va ben oltre il commercio tradizionale. Per Washington, la tassazione dei colossi tech è una misura discriminatoria contro le imprese americane. Per Bruxelles, è invece parte della propria autonomia regolatoria e fiscale. È lo stesso scontro che attraversa tutto il rapporto transatlantico: gli Stati Uniti chiedono apertura, ma difendono con forza la propria sovranità economica; l’Europa rivendica regole comuni, ma fatica a trasformarle in potere negoziale. Il 4 luglio, in questo senso, diventa più di una ricorrenza simbolica. L’indipendenza americana si celebra in una fase in cui Washington chiede agli alleati di accettare un modello di relazione meno paritario e più transazionale. L’Europa resta indispensabile per gli Stati Uniti sul piano commerciale, industriale e strategico, ma non è più trattata come un partner automaticamente privilegiato. Ogni dossier diventa oggetto di scambio: dazi in cambio di accesso al mercato, sicurezza in cambio di spesa militare, cooperazione tecnologica in cambio di tutela delle big tech.

Per le imprese europee il rischio principale è l’incertezza. La stabilizzazione tariffaria approvata da Bruxelles evita uno shock immediato, ma non risolve la questione di fondo: il mercato americano resta essenziale, soprattutto per i comparti ad alto valore aggiunto, ma sempre più esposto alle oscillazioni della politica interna statunitense. L’Europa, dal canto suo, deve evitare che la ricerca di un’intesa con Washington si traduca in una progressiva erosione della propria base industriale e agricola. Le clausole di salvaguardia sono un primo argine, ma non bastano se non vengono accompagnate da una vera strategia di competitività.

Il rapporto Usa-Ue degli ultimi giorni racconta dunque una tregua, non una pacificazione. La diplomazia commerciale ha evitato l’escalation, ma la frattura politica resta aperta. L’America celebra la propria indipendenza riaffermando una linea economica muscolare; l’Europa prova a difendere l’interdipendenza senza apparire debole. In mezzo ci sono le imprese, le filiere e i consumatori, che pagano il prezzo di un ordine globale sempre meno fondato sulle regole e sempre più sulla forza negoziale. La relazione transatlantica resta centrale, ma non è più scontata: va ricostruita ogni volta, dossier per dossier, concessione per concessione.

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Alessandro Caruso