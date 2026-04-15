Onorevole Presidente,

con la presente intendiamo sottoporre alla Sua attenzione una questione che riteniamo di rilievo per il corretto funzionamento del servizio pubblico radiotelevisivo e, più in generale, per la qualità della democrazia nel nostro Paese. Negli ultimi tempi si sono registrati casi concreti e documentati di pressione giudiziaria nei confronti di testate giornalistiche, in particolare l’Unità e Il Riformista, attraverso il ricorso a querele che appaiono avere natura intimidatoria.

Tali dinamiche incidono non solo sull’attività delle singole redazioni, ma producono effetti più ampi sul sistema dell’informazione, determinando fenomeni di autocensura, condizionamento economico e restrizione del dibattito pubblico. Riteniamo che su un tema di tale rilevanza il servizio pubblico radiotelevisivo sia chiamato a garantire un’informazione completa, pluralista e adeguata, in linea con la propria funzione costituzionale. Tuttavia, rileviamo con preoccupazione come tali vicende non sembrino aver ricevuto, allo stato, un’attenzione proporzionata all’interno dei programmi informativi della Rai.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo che la Commissione voglia:

verificare il livello di copertura informativa assicurato dalla Rai in merito ai casi sopra richiamati e, più in generale, al tema delle querele temerarie;

valutare se siano state rispettate le esigenze di pluralismo, completezza e rilevanza dell’informazione;

adottare, ove necessario, iniziative di indirizzo affinché il servizio pubblico garantisca un’adeguata attenzione al tema della libertà di stampa.

Cogliamo inoltre l’occasione per segnalare che il prossimo 25 aprile il Partito Radicale promuoverà una manifestazione a sostegno della libertà di stampa, auspicando che anche tale iniziativa possa trovare adeguato spazio informativo nel servizio pubblico. Certi della Sua attenzione su un tema che attiene direttamente alla tutela dei princìpi democratici, porgiamo cordiali saluti.

Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale

Irene Testa, Tesoriere del Partito Radicale

Maurizio Turco, Irene Testa

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Maurizio Turco