Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, ha condiviso l’editoriale allegato, scritto dal dott. Afshin Amrani – cardiologo ebreo americano fuggito con la famiglia dall’Iran con l’ascesa di Khomeini nel 1979 – sionista in ogni fibra del suo essere.

Il 7 ottobre non ha chiuso un’epoca – ne ha aperta una nuova. Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo Israele – ferito, sì, ma per la prima volta in 77 anni, che si sostiene davvero da solo. Voglio rivolgermi ai miei amici che questa settimana si sentono traditi. Anch’io mi sento così. Ora c’è un accordo tra Washington e Teheran. Cessate il fuoco. Rimozione dell’assedio. Il petrolio torna a scorrere. E un presidente americano, nel giorno del suo 80esimo compleanno, dice a Gerusalemme di abbassare la spada proprio quando sembrava che il nemico avesse le spalle al muro. È sorprendente vedere quanto le stesse voci che chiamavano Trump un campione senza macchia ora lo chiamano Satana. È panico travestito da posizione di principio. Per decenni i presidenti americani hanno tracciato linee rosse dissolte nel momento decisivo. Gli ayatollah hanno imparato che le minacce americane scadono più in fretta del latte in frigorifero. Trump ha rotto questo schema. Non si è limitato a parlare, ha agito. Ha demolito il mito di un Iran invincibile e ha costretto il regime a negoziare da una posizione di debolezza invece che di forza. È il colpo più duro subito dall’impero iraniano negli ultimi quarant’anni.

Allora perché ritirarsi adesso? Perché Trump non è solo un amico di Israele. È il presidente degli Stati Uniti che non sta abbandonando Israele, sta proteggendo il terreno che gli permette di continuare a starle al fianco. Ma Israele non è mai stata destinata ad appoggiarsi per sempre a nessuno. Nemmeno agli Stati Uniti. Una nazione che affida la propria sopravvivenza nelle mani di altri, di fatto dà in affitto la propria sovranità. E il momento di pagare l’affitto arriva sempre. La decisione se Israele vivrà non può essere presa a Washington. Deve essere presa a Gerusalemme – dalle persone che vivranno o moriranno in base al risultato. Questo non è un tradimento dell’amicizia. È il vero significato dell’amicizia tra pari. I veri alleati non sono l’eco l’uno dell’altro. Discutono, a volte animatamente, proprio perché la posta in gioco è reale. Forse questo capitolo doloroso è una delle cose migliori accadute a Israele nell’ultima generazione.

E l’Iran? Sembra di ferro. In realtà è arrugginito. È un regime che governa un popolo che non lo ama, si appoggia a un’economia che non è in grado di riparare, e si mantiene attraverso una paura che non riesce più a imporre come in passato. Gli imperi costruiti sul terrore sono sempre più debole di quanto sembrino la mattina prima della loro caduta. Credo che anche questo possa cadere già prima del 2028. La storia sembra sempre caos quando ci si è dentro. Solo a posteriori appare inevitabile, quando la polvere si posa e il disegno più grande diventa chiaro. Ed è a questo che mi aggrappo: questa non è la storia di un solo uomo. Dio ha protetto Trump; lui ha svolto il suo ruolo. Ma non riponete la vostra fede nei mortali. Riponetela nel Creatore del mondo. Le stesse nazioni che nel 1948 cercarono di distruggere Israele cominciano silenziosamente a capire che ne hanno bisogno. La vera ricchezza di Israele non è mai stata il petrolio o i minerali rari. Risiede nella determinazione, nel genio, nella medicina, nella tecnologia e in una chiarezza morale che nessun esercito può produrre.

Siate pazienti. Pregate. Credete. Un giorno, presto, la verità verrà svelata, e il mondo intero sarà debitore verso il popolo ebraico e lo Stato di Israele – per il sacrificio, per essersi opposti al male, e per aver contribuito a rendere il mondo un posto più sicuro per i nostri figli. Viviamo in un’epoca straordinaria. Fatevi coraggio. Il meglio è ancora davanti a noi.

Afshin Amrani

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