Il Fentanyl è una droga terribile e devastante, secondo gli esperti 50 volte più pericolosa dell’eroina. Questa mattina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha presentato a Palazzo Chigi il ‘Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici’.

‘Ndrangheta interessata al commercio del Fentanyl in Italia

“Quello del Fentanyl non è un traffico limitato agli Usa. In Ue ci sono segnali in Portogallo e Gb. La nostra intelligence segnala un interessamento della ‘ndrangheta anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento sul mercato“. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante la presentazione a Palazzo Chigi del ‘Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici’.

Laboratori clandestini negli Usa, Messico, Brasile, Portogallo e Regno Unito

Quello del Fentanyl “non è un traffico limitato agli Usa, vi è un cartello criminale brasiliano che ha laboratori clandestini” in quel Paese, “c’è un’intensa attività di produzione in Messico, e in Europa ci sono segnali di radicamento in Portogallo e nel Regno Unito. L’Intelligence segnala anche una certa elasticità e prontezza da parte di sodalizi criminali italiani, in particolare la ‘ndrangheta, per recepire questa sostanza, anche se stanno ancora testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento” nel mercato delle sostanze illegali. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano illustrando, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppioidi sintetici

Valditara: “Fentanyl devastante, formeremo docenti per combatterlo a scuola”

“All’orizzonte c’è un pericolo devastante per i giovani: il Fentanyl è una sostanza 50 volte più pericolosa dell’eroina, ha causato 68mila morti nel 2020, 80mila nel 2021 e oltre centomila nel 2022. Dobbiamo erigere una barriera, una muraglia: stiamo concludendo un protocollo con ministero dell’Interno, della Salute, la Conferenza delle Regioni e la presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare una strategia unitaria, perché non ci siano singoli interventi. Poi abbiamo deciso di farne uno dei pilastri nelle linee guida alla educazione alla cittadinanza e di preparare i docenti, soprattutto i nuovi assunti: si prevede una formazione specifica per gli insegnanti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla conferenza sul ‘Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici’ a Palazzo Chigi.

”I nuovi derivati di sintesi del Fentanyl, sviluppati nei laboratori clandestini, sono estremamente più potenti della morfina fino a 100mila volte”. Lo ha detto Sabina Strano Rossi, presidente del Gruppo tossicologi forensi italiani, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl a Roma. “Costa poco sintetizzarlo in Usa, pochi dollari per una dose”, ha confermato l’esperta.

