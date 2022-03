E’ morto in hotel a Bogotà, in Colombia, durante un tour in Sudamerica dei Foo Fighters. Lutto nel mondo della musica per la prematura scomparsa a 50 anni di Taylor Hawkins, storico batterista della rock band che in una nota ha definito la sua morte una “perdita tragica e prematura”. Il gruppo avrebbe dovuto suonare venerdì sera a un festival a Bogotà. L’ultimo concerto del batterista è stato domenica a un altro festival a San Isidro, in Argentina.

Hawkins sarebbe stato stroncato da un infarto nella sua camera d’albergo. Inutile l’arrivo dell’ambulanza. Al momento non si hanno dettagli su come sia morto. Lascia la moglie Alison e tre figli. Nato in Texas e cresciuto in California, Hawkins ha suonato la batteria per i Foo Fighters per 25 dei 28 anni di vita della band. Insieme al cantante e chitarrista Dave Grohl, Hawkins ha ricoperto ruoli di primo piano nei video del gruppo e nel recente film horror ‘Studio 666’.

Per Grohl è la seconda volta che affronta la morte di un compagno di band: era il batterista dei Nirvana quando Kurt Cobain morì nel 1994.

Come è morto Taylor Hawkins

Al momento non sono note le cause del decesso avvenuto probabilmente per un arresto cardiaco. Secondo quanto riferisce l’agenzia Agi, ci sarebbe l’ombra della droga dietro la sua morte. “Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre”, hanno scritto i suoi compagni.

La polizia per ora non si sbilancia sulla causa del decesso ma fonti vicine a Hawkins hanno riferito che sarebbe legata al consumo di droga. I dipendenti dell’albergo hanno chiamato l’ambulanza dopo che il batterista ha accusato un malore, provocato da un forte dolore al petto. Ma quando i sanitari sono arrivati il 50enne era già morto. Sarà l’autopsia a chiarire tutto.

Nel 2001 il musicista era sopravvissuto a Londra a un’overdose di eroina che lo aveva lasciato in coma per due settimane e negli ultimi anni aveva parlato apertamente dei suoi problemi di droga.

