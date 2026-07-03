Paulo Dybala è destinato a rimanere a Roma. Il suo contratto è scaduto ufficialmente lunedì ma già da tempo le parti sono al lavoro per trovare l’intesa per il rinnovo e, stando alle ultime indiscrezioni, si dovrebbe essere vicini alla tanto attesa fumata bianca. La Joya firmerà un contratto con un ingaggio molto ridotto rispetto a quello che prendeva fino a qualche giorno fa: si parla di 3 milioni a stagione e una riduzione dello stipendio. Ecco i dettagli dell’affare.

Rinnovo vicino

Il rinnovo di Dybala sembra essere cosa fatta: salvo sorprese, l’annuncio arriverà nei prossimi giorni. Il contratto che andrà a firmare l’argentino non è un vero e proprio prolungamento, ma una sorta di nuovo accordo, dato che quello con il quale era legato ai giallorossi è scaduto qualche giorno fa, il 30 giugno. Dunque, La Joya e la Roma sigleranno un nuovo contratto, che prevederà delle cifre al ribasso rispetto a quelle percepite fino alla scorsa stagione: si parla di un biennale a 3 milioni di euro e una riduzione dello stipendio pari al 65%. L’ennesimo atto di amore di Dybala, che già l’anno scorso rifiutò il trasferimento a cifre faraoniche in Arabia Saudita a cose praticamente fatte. La storia tra Paulo e la Roma sembra destinata a continuare.

La scelta di Gasperini

L’idea di trattenere Dybala nella Capitale è stata principalmente di Gasperini, che si è trovato ad un bivio dove doveva decidere se puntare sul 33enne argentino o su Soulé. Il tecnico giallorosso ha deciso di puntare sull’esperienza, anche se quella del connazionale della Joya non è stata une vera e propria bocciatura, ma più un’incompatibilità del tipo di giocatore con l’idea di gioco del mister di Grugliasco. Per Gasp, nonostante l’età e una condizione fisica non sempre ottimale, Dybala può ancora risultare fondamentale per il salto di qualità dei capitolini. E se D’Amico riuscisse ad affiancargli anche Greenwood allora la musica potrebbe cambiare.

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Riccardo Tombolini