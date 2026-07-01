Questa sera, alle ore 18:00 italiane, all’Atlanta Stadium si sfideranno Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Tuchel e allievi arrivano a questo appuntamento dopo aver condotto un buonissimo girone e con la voglia di riconfermarsi sullo stesso livello. Di fronte ci sarà la Nazionale di mister Desabre, per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di una Coppa del Mondo, che non ha alcuna intenzione di fare da comparsa. Il Ct inglese, oltre che su un organico di livello, può contare ancora una volta sul suo devastante centravanti, Harry Kane, un vero e proprio rapace d’area che punta a portarsi a casa la Scarpa d’Oro di questo torneo.

Per provare a limitare la forza degli avversari, il Ct congolese ha costruito una squadra che punta sulla solidità difensiva, forte dei 29 clean sheet nelle ultime 57 partite e che anche in questo Mondiale ha scelto di proporre il blocco a cinque riuscendo già ad arginare una big come il Portogallo. Dunque questa sarà verosimilmente anche la tattica che verrà adottata contro l’Inghilterra, che avrà davanti una squadra che la aspetterà per poi provare a sorprenderla in contropiede.

Probabili formazioni

Tuchel partirà con Pickford in porta, davanti a lui agiranno Guehi, Konsa, O’Reilly e Spence. A centrocampo pronti invece Rice, Anderson e Bellingham, alle spalle del tridente formato da Saka, Kane e Rashford. Desabre risponderà con Mpasi-Nzau tra i pali, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku a comporre la linea difensiva. Mediana presidiata da Moutoussamy, Cipenga, Mbuku e Sadiki, davanti ci saranno Bakambu e Wissa. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Saka, Kane, Rashford. All. Tuchel

RPD Congo (4-4-2): Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Cipenga, Sadiki, Moutoussamy, Mbuku; Bakambu, Wissa. All. Desabre

Dove vedere la partita

La partita tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo andrà in scena alle ore 18. In Italia sarà visibile esclusivamente su Dazn. Per chi risulta connesso dal Regno Unito, la gara sarà visibile in streaming su bbc.co.uk/iplayer previa registrazione gratuita. Lo stesso vale su itv.com. Per chi risulta connesso dalla Germania sarà possibile vedere la partita gratis su sportschau.de senza registrazione, mentre servirà un account gratuito per chi risulta connesso dalla Spagna sulla piattaforma Rtve.es/play

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Riccardo Tombolini