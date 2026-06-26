Questa sera, alle 21:00 italiane, il Gillette Stadium di Foxborough ospita la gara tra Norvegia e Francia, valida per l’ultima giornata della fase a gironi del Gruppo I della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre si trovano a punteggio pieno e dunque già qualificate ai sedicesimi di finale, dunque quello di oggi sarà un vero e proprio scontro al vertice per stabilire chi passerà da prima della classe. La Francia per questa partita dovrà fare a meno di Deschamps, che è dovuto tornare forzatamente in patria per l’improvvisa scomparsa della madre, dunque i Blues saranno guidati dal vice Guy Stephan.

Kylian Mbappé guida la classifica marcatori dei francesi con quattro goal in due partite, frutto di due doppiette messe a segno contro Senegal e Iraq, superando Olivier Giroud nella classifica dei migliori marcatori di sempre con la Nazionale transalpina. Dall’altra parte c’è una Norvegia che sta vivendo l’inizio di quella che può diventare una potente generazione calcistica. Gli scandinavi si stanno giocando un Mondiale a distanza di 28 anni dall’ultima volta (da 26 non gioca gli Europei) e si sono già guadagnati il passaggio del turno alla fase a eliminazione diretta, festeggiato per altro con i propri tifosi con la storica “Viking Row“.

Anche Erling Haaland, come il collega francese, è a quota quattro goal, con il suo bottino in Nazionale che ora conta 59 reti in 52 presenze. Il duello tra Mbappé e Haaland è sotto gli occhi di tutto il mondo, con i due attaccanti che, oltre che per la tecnica, si sfidano anche per la Scarpa d’Oro del Mondiale.

Probabili formazioni

Mister Solbakken si affiderà all’undici titolare anche per questa ultima gara della fase a gironi. Dunque in porta ci sarà Nyland, con la difesa che sarà composta da Ayer, Wolfe, Pedersen e Heggem. A centrocampo pronti Aursnes e Berge, con Odegaard avanzato alle spalle di Sorloth, Nusa e Haaland. Il vice allenatore francese Stephan risponderà con Maignan tra i pali e una linea difensiva formata da Upamecano, Saliba, Koundé e Theo Hernandez. In mezzo al campo ci saranno Tchouameni e Rabiot, con Olise, Dembelé e Doué che agiranno alle spalle di Mbappé. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Heggem, Ayer, Wolfe, Pedersen; Aursnes, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa. All. Solbakken

Francia (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Upacecano, Saliba, Koundé; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Doué, Olise; Mbappé. All. Stephan

Dove vedere la partita

La partita tra Norvegia e Francia sarà visibile su Dazn, oltre che in chiaro su Rai 1 e RaiPlay. Collegamento possibile dall’estero tramite connessione VPN.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini