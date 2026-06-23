Alle 22:00 italiane di questa sera, il Boston Stadium di Foxboruogh accenderà i riflettori per la partita tra Inghilterra e Ghana, partita valida per la seconda giornata del Gruppo L di questi Mondiali 2026. Tuchel e allievi hanno battuto in rimonta per 4-2 la Croazia nel primo turno, e ora cercano la seconda vittoria per staccare il pass per i sedicesimi di finale. Una squadra, quella inglese, formata da giocatori di qualità con Bellingham che guida un centrocampo fortissimo insieme a Rice. Un organico che gioca per servire il micidiale Kane, che punta ad ottenere il premio di miglior marcatore del torneo.

Ancora da valutare le condizioni di Bukayo Saka, che dopo i problemi riscontrati al tendine d’Achille ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ma sicuramente verrà gestito. Anche il Ghana ha esordito con una vittoria nella prima giornata di questa fase a gironi, dunque anche per loro un successo questa sera vorrebbe dire sedicesimi di finale. Mister Quieroz punterà a schierare una squadra fisica e organizzata, con giocatori di qualità come Thomas Partey e Antoine Semenyo.

Probabili formazioni

Il probabile undici di Tuchel dovrebbe schierarsi con Pickford tra i pali, James, Konsa, O’Reilly e Stones davanti a lui. A centrocampo ci saranno Rice, Bellingham e Anderson, con il tridente offensivo che sarà formato da Madueke, Kane e Gordon. Mister Quieroz orientato a presentarsi con Asare in porta, Adjetey, Senaya, Opoku e Mensah in difesa. Sulemana, Yirenkyi e Partey agiranno da centrocampisti, mentre l’attacco sarà composto da Nuamah, Ayew e Semenyo. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Inghilterra (4-3-3): Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Rice, Bellingham, Anderson; Madueke, Kane, Gordon. All. Tuchel

Ghana (4-3-3): Asare; Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya; Sulemana, Partey, Yirenkyi; Nuamah, Ayew, Semenyo. All. Quieroz

Dove vedere la partita

La partita tra Inghilterra e Ghana sarà visibile su Dazn, e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay con calcio d’inizio alle 22:00.

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Riccardo Tombolini