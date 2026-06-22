Giorni decisivi a Trigoria per il futuro della Roma. Questa mattina, intorno alle 9:50, i cancelli del centro sportivo giallorosso sono stati varcati da Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico, nuovo direttore sportivo dei capitolini pronto a discutere di mercato con il confermatissimo tecnico. A parte le questioni interne legate principalmente ai rinnovi di Dybala, Mancini e Pellegrini (anche quest’ultimo stamattina al Bernardini), sul tavolo il nome di Greenwood per il mercato in entrata e le plusvalenze da chiudere entro il 30 giugno. La coppia artefice delle fortune di Bergamo è entrata in fretta e furia per evitare le foto dei giornalisti, e si sono subito messi all’opera per discutere di quel che ne sarà della Roma. Prevista anche una call con Ryan Friedkin.

Dalle plusvalenze a Greenwood, la settimana bollente della Roma

Prima di parlare di mercato in entrata, la Roma deve chiudere delle plusvalenze entro il 30 giugno. C’è bisogno di almeno una cessione per chiudere il settlement agreement con l’Uefa, e ad oggi i nomi che sembrerebbero più sacrificabili sono quelli di Soulé o Koné. La società giallorossa preferirebbe cedere l’argentino, ma per ora non sono arrivate offerte concrete al Fulvio Bernardini, mentre il francese piace ad Arsenal e Chelsea, con i due club che potrebbero aspettare anche gli ultimi giorni del mese per mettere all’angolo i Friedkin e offrire meno di 50 milioni richiesti. Intrecciato a questi casi di mercato in uscita c’è il nome di Greenwood, con anche il Marsiglia che ha bisogno di chiudere il bilancio entro il 30 giugno. La Roma starebbe studiando l’offerta da 45 milioni dilazionata in più rate, con anche gli altri reparti da rinforzare sul tavolo: dal terzino destro all’ala sinistra, passando per il possibile erede di Koné.

Questione rinnovi, Dybala vicino alla fumata bianca

Oltre alle questioni del mercato in entrata e in uscita, a Trigoria si parla anche dei rinnovi. Pellegrini ha fatto anche lui il suo ingresso al Bernardini, intorno alle 9, e avrà un colloquio con tecnico e ds per discutere della sua permanenza in giallorosso, con l’intenzione che è quella di continuare insieme. Sensazioni positive intorno ad uno dei capitani della Roma. Lo stesso che si può dire di Dybala, con il quale si sta finalmente trovando un accordo tra domanda e offerta. Nelle prossime ore previsti contatti con l’entourage dell’argentino per arrivare alla fumata bianca, la stessa che si sta aspettando per Celik, con il quale c’è ormai un accordo di massima da giorni. Pronti anche gli annunci dei prolungamenti di Mancini e Cristante.

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Riccardo Tombolini