“Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente Usa si comporti così con gli alleati”. Giorgia Meloni smentisce nettamente in un video da Bruxelles quanto detto dal Presidente USA nella mattinata di oggi in una conversazione con La7, dove il Tycoon ha parlato di un dialogo avuta con la premier, raccontando che quest’ultima lo avrebbe implorato di farsi una foto insieme.“Come sta il suo primo ministro? Come sta?”, ha chiesto all’intervistatore, che a sua volta ha chiesto al presidente Usa della vertice avuta al G7 di Evian con la premier. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!”

La risposta di Meloni a Trump e la solidarietà di Mattarella

La presidente del Consiglio ha continuato ricordando: “Non è la prima volta che accade: posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’occidente, con i nemici degli Usa, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”. Intanto dal Quirinale fanno sapere che anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina Giorgia Meloni per esprimere la sua solidarietà per quanto accaduto.

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Luca Frasacco