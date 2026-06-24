Matias Soulé lascerà la Roma. L’attaccante argentino è sulla lista dei cedibili della proprietà americana, che non vede in lui un futuro pilastro giallorosso e gli ha dunque chiesto di trovarsi una nuova squadra nel giro di pochi giorni. Il club capitolino è alla disperata ricerca di entrate per sistemare le questioni legate al Fair Play finanziario da chiudere entro il 30 giugno, e l’ex attaccante del Frosinone è considerato uno dei giocatori più sacrificabili da Gasperini. Il piano, risaputo da settimane, è quello di portare a Trigoria Greenwood, e per farlo c’è bisogno di una cessione importante sulla trequarti destra, ruolo occupato anche da Dybala, che però sembra vicinissimo al rinnovo.

Le opzioni

Come rivelato da Eleonora Trotta, la Roma nelle ultime ora ha messo alla porta Soulé, che ora dovrà valutare le varie proposte giunte soprattutto dall’estero. Dall’Arabia Saudita c’è la doppia pista Al-Ahli e Al-Ittihad, con entrambi i club che sarebbero disposti a sborsare all’incirca 40 milioni di euro per l’argentino, oltre ad uno stipendio proibitivo. Sullo sfondo rimangono gli scenari europei, con Borussia Dortmund, Stoccarda e Aston Villa che hanno mosso passi importanti verso i primi sondaggi.

Il valore di Soulé e le possibili altre cessioni

Al momento Matias Soulé ha un valore stimato di circa 17 milioni, dunque cederlo per 40 agli Emirati Arabi vorrebbe dire incassare 22-23 milioni di plusvalenza che, sommati alle probabili cessioni di Romano, Salah Eddine e Ziolkowski, risolverebbe ogni problema. Il nuovo ds della Roma D’Amico è in continuo contatto con l’entourage dell’argentino per trovare una destinazione che possa accontentare tutti. La logica vorrebbe poi la cessione di un big come Koné, ma è una questione che sarà affrontata a fine Mondiale, visto che il francese è impegnato con i Blues in Canada, Messico e Stati Uniti. Il centrocampista aveva già un’offerta dell’Atletico Madrid risalente ad un paio di settimane fa, ma non ne è mai stato convinto. Diverso invece il discorso legato all’Arsenal, che ha già avuto contatti con il suo entourage.

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Riccardo Tombolini