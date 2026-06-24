Questa sera, alle 21 italiane, la Svizzera affronta il Canada al BC Place di Vancouver, nella terza sfida della fase a gironi del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026. I ragazzi di Yakin arrivano a questo ultimo appuntamento del group stage dopo un bel percorso, iniziato con un pareggio contro il Qatar nella prima giornata e una convincente vittoria per 4-1 contro la Bosnia nella seconda, grazie anche ad un’ottima prestazione del giovane Johan Manzambi, che ha messo a segno una doppietta da subentrato.

I padroni di casa del Canada vengono da sei goal rifilati al Qatar nel secondo turno, di cui tre di uno straripante Jonathan David. Vittoria che ha lasciato però dell’amaro in gola, a causa del brutto infortunio subito da Ismael Koné a tibia e perone, uscito in barella e operato poco dopo. La squadra di Marsch sa che per chiudere il Girone in testa e garantirsi una partita casalinga nel prossimo turno basta anche solo un pareggio, mentre una sconfitta vorrebbe dire chiudere al secondo posto e giocarsi i sedicesimi contro la Corea del Sud, a Los Angeles. Anche per la Svizzera il passaggio nel gruppo è già in cassaforte, con anche in questo caso in palio un turno più agevole in caso di chiusura al primo posto. Dunque, al BC Place andrà in scena un gara che vale molto di più dei semplici tre punti in palio.

Probabili formazioni

Mister Yakin dovrà fare a meno di di Miro Muheim tra le file della Svizzera, out per infortunio. Dunque, il probabile undici anti-Canada dovrebbe vedere Kobel in porta, Widmer, Jaquez, Akanji e Rodriguez davanti a lui. A centrocampo pronti Aebischer, Freuler e Xhaka, con Ndoye e Vargas sulle fasce pronti a servire Embolo centravanti. Marsch, che invece ha definitivamente perso Isamel Koné, oltre che Jones, risponderà verosimilmente con Crepeau tra i pali, linea difensiva formata da Johnston, Laryea, Sigur e Bombito. Buchanan, Ahmed, Eustaquio e Saliba agiranno invece a centrocampo, alle spalle di David e Larin. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Jaquezm, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. All. Yakin

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Sigur, Bombito, Laryea; Buchananm Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin. All. Muheim

Dove vedere la partita

La partita tra Svizzera e Canada sarà visibile su Dazn, oltre che in chiaro su Rai 1 e RaiPlay. Dall’estero, è possibile seguire la partita collegandosi tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini