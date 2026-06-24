Sono in corso in queste settimane i Mondiali di calcio del 2026, che si stanno disputando in Messico, Canada e Stati Uniti. Il torneo regala da sempre grandi emozioni dentro e fuori dal campo, ed è un evento sociale che, una volta ogni quattro anni, è capace di riunire intere popolazioni davanti alla tv a seguire la propria Nazionale. La competizione esiste ufficialmente dal 1930, e da allora molte squadre e molti giocatori ne hanno fatto la storia. Vediamo chi tra questi ha segnato più goal nel torneo.

Lionel Messi

Lionel Messi non ha bisogno di presentazioni. All’età di 39 anni sta disputando il suo sesto Mondiale e sta riscrivendo la classifica dei marcatori della storia del torneo proprio in questi giorni, avendo già siglato cinque goal in due partite (e un rigore sbagliato) e salendo a quota 19 nella classifica all time, piazzandosi al primo posto. Questa sarà l’ultima Coppa del Mondo per il fuoriclasse argentino, che dunque farà di tutto per segnare quanti più goal possibili e diventare irraggiungibile.

Miroslav Klose e Kylian Mbappe

Al secondo posto si trovano a pari merito Miroslav Klose e Kylian Mbappe, a quota 16, anche se verosimilmente è solo questione di tempo affinché il francese, impegnato anche lui in questi Mondiali, stacchi il tedesco. L’ex giocatore della Lazio ha siglato 16 reti totali in 24 gare complessive ai Mondiali, gli stessi goal dell’attaccante del Real Madrid che però li ha messi a segno in altrettante partite disputate alla Coppa del Mondo. Una media precisa di un goal a partita.

Ronaldo Nazario

Appena sotto di un goal troviamo Ronaldo Nazario che, al terzo posto, vanta 15 goal segnati in 19 partite al Mondiale con il suo Brasile. Il fuoriclasse ex Inter, si sa, avrebbe potuto condurre un’altra carriera senza gli infortuni che lo hanno tormentato perennemente, ma nonostante ciò si piazza quasi in cima alla classifica dei migliori marcatori nella storia della Coppa del Mondo, giocandola per la prima volta nel ’94 e per l’ultima nel 2006.

Gerd Muller

Considerato uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio, Gerd Muller è il quarto miglior marcatore della storia dei Mondiali, avendo siglato 14 goal in 13 presenze con la maglia della Germania Ovest. Ha giocato solo due edizioni, quella in Messico del 1970 e quella di casa nel 1974, che vinse. La finale di quella Coppa del Mondo contro l’Olanda fu il suo ultimo atto in Nazionale.

Just Fontaine

Il francese Just Fontaine occupa il quinto posto nella classifica dei marcatori dei Mondiali, avendo siglato 13 goal in 6 presenze con la casacca dei Blues. Presenze e goal avvenuti tutti nell’unica Coppa del Mondo che ha giocato, quella del 1958 in Svezia. Nella finale per il terzo e quarto posto di quell’edizione siglò quattro delle sei reti finali rifilate all’Olanda. Fontaine detiene il record di marcature siglate in una singola edizione dei Mondiali.

Pelè

Ederson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelè, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Considerato come uno dei giocatori più forti della storia del calcio, con il Brasile ha segnato 12 goal in 14 presenze ai Mondiali, piazzandosi al sesto posto della classifica all time. Ha disputato quattro Mondiali (1958, 1962, 1966, 1970) e ha vinto tre Coppe del Mondo, diventando il secondo calciatore di tutti i tempi (dopo Vavà) a segnare in due finali diverse della competizione.

Sàndor Kocsis e Jurgenn Klinsmann

Settimo posto occupato da Sàndor Kocsis, il miglior marcatore della storia della Nazionale ungherese. Un solo Mondiale giocato, quello del 1954 in Svizzera, ma segnò in quell’occasione 11 goal in 5 presenze. Ancora oggi resta il giocatore con la media goal più alta nella storia della Coppa del Mondo. Insieme a lui ha segnato 11 goal, ma in 17 presenze, Jurgenn Klinsmann. Il tedesco ha disputato tre Mondiali con la Germania Ovest (1990, 1994, 1998), divenendo il primo giocatore a segnare almeno tre goal in tre edizione diverse dei Mondiali.

Gabriel Omar Batistuta e Harry Kane

All‘ottavo posto si trova il Re Leone, Gabriel Omar Batistuta. Per l’argentino 10 goal in 12 presenze ai Mondiali con la maglia dell’Albiceleste, siglati nelle tre Coppe del Mondo disputate del 1994, del 1998 e del 2002. Insieme a lui Harry Kane, impegnato in questa edizione, ha raggiunto 10 goal in 12 presenze, e verosimilmente sorpasserà il campione argentino.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini