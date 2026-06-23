Mario Gila è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il Corriere dello Sport ha infatti riportato che Lazio avrebbe abbassato la valutazione dello spagnolo da 30 a 20 milioni di euro, con il 50% della futura rivendita da corrispondere al Real Madrid. Questa scelta è stata condizionata dal fatto che i biancocelesti dovranno condurre nuovamente un mercato a saldo zero. La squadra di Lotito andrebbe quindi a guadagnare dall’affare circa 10 milioni di euro, che considerato il delicato momento storico che sta attraversando sarebbero puro ossigeno per le casse della società. Il Napoli accoglierebbe invece così il suo primo obiettivo per rinforzare la difesa, ad una cifra anche più modesta del previsto.

L’offerta del Napoli

Il Napoli sta aspettando anche la firma di Massimiliano Allegri (in trattativa con il Milan per risolvere il contratto) come nuovo allenatore, così da poter regalare al tecnico subito un nuovo rinforzo. Mario Gila ha già un accordo di massima per un contratto quinquennale con il club partenopeo, dove andrebbe a percepire 2 milioni all’anno. Manca solo l’intesa tra le due società, ma le parti sembrano essere sempre più vicine. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta di Napoli sarebbe attualmente di 18 milioni di euro più il prestito di Lorenzo Lucca (reduce da una stagione pessima), Lotito ci sta pensando.

Il Napoli sta quindi studiando la formula più adatta per cercare di venire in contro alle esigenze della Lazio, ma sta crescendo anche la fiducia con il giocatore, che ora attende la fumata bianca. Sempre secondo La Rosea, l’attuale offerta partenopea di 18 milioni potrebbe spingersi anche a 20, con la Lazio che dovrebbe riservare al Real Madrid il 50% del prezzo della rivendita dello spagnolo, volendo ricavare dalla cessione almeno 10 milioni.

Le contropartite

Sul tavolo della Lazio è stato messo anche il cartellino del difensore spagnolo Rafa Marin oltre che quello, come detto, di Lucca. Entrambi i giocatori rientreranno a Castel Volturno dopo i prestiti rispettivamente a Villareal e Nottingham Forrest, ma il club partenopeo non è intenzionato a trattenerli. Sia il difensore che l’attaccante sono due profili che interessano alla Lazio, dunque sono in corso delle valutazioni. Ad oggi ad avere più possibilità di essere sacrificato sembra l’ex centravanti dell’Udinese, con Gattuso che ha già dato l’ok per il suo arrivo a Formello. L’italiano, che in Serie A vanta 21 goal in 86 presenze fra Udinese e Napoli, in passato era stato anche nel mirino della Roma, ma l’affare non era mai andato in porto.

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Riccardo Tombolini