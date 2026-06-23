Questa sera, alle ore 19:00 italiane, il Portogallo affronta l’Uzbekistan all’Houston Stadium nella seconda giornata della fase a gironi del Gruppo K. La Nazionale di Cristiano Ronaldo arriva a questo appuntamento dopo un deludente pareggio all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, risultato che ha sollevato molte polemiche non solo per la mancata vittoria contro una formazione modesta, ma anche per la totale assenza di gioco da parte del campione di Funchal, che ha concluso la sua partita con pochissimi palloni toccati. Cristiano è stato prontamente difeso dal Ct Roberto Martinez e dai compagni, che hanno fatto scudo dalle accuse rivolte al fuoriclasse portoghese.

L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro arriva invece a questa gara dopo la sconfitta all’esordio contro la Colombia, trovandosi già sul fondo del girone con le possibilità di qualificazione ai sedicesimi fortemente compromesse. La squadra dell’ex campione del Mondo ha mostrato limiti difensivi evidenti, e una seconda sconfitta oggi gli farebbe dire quasi addio alla Coppa del Mondo. La Nazionale uzbeka rappresenta comunque la prima dell’Asia centrale ad essersi qualificata al Mondiale, e la presenza di giocatori come Shomurodov e Fayzullayev garantisce una qualità offensiva da non sottovalutare. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, il Portogallo vuole vincere per non compromettere le chance di approdare ai sedicesimi di finale, mentre l’Uzbekistan tenta l’impresa contro la corazzata di Cr7.

Portogallo-Uzbekistan, probabili formazioni

Mister Martinez dovrebbe partire con Diogo Costa tra i pali, davanti a lui agiranno Veiga, Araujo, Cancelo e Mendes. A centrocampo chance per Vitinha, Neves, e Bruno Fernandes, con il tridente offensivo che sarà formato da Pedro Neto, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Cannavaro risponderà verosimilmente con Yusupov a difendere la porta, Abdullaev, Khusanov e Ashurmatov comporranno la linea difensiva. Centrocampo formato da Uronov, Nasrulloev, Karimov e Shukorov, mentre Fayzullayev e Mozgovoy agiranno alle spalle di Shomurodov. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Portogallo (4-3-3): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Martinez

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov; Nasrulloev, Shukorov, Uronov, Karimov; Fayzullayev, Mozgovoy; Shomurodov. All. Cannavaro

Dove vedere la partita

La partita tra Portogallo e Uzbekistan sarà visibile in esclusiva su Dazn. Chi risulta connesso ad internet dal Portogallo potrà guardare gratuitamente lo streaming sul canale Youtube di LiveModelTv.

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Riccardo Tombolini