La storica residenza estiva di Silvio Berlusconi sta per cambiare proprietario. Villa Certosa, la maestosa tenuta che affaccia sul Golfo di Marinella a Porto Rotondo, in piena Costa Smeralda, sta per essere venduta dagli eredi del Cavaliere alla famiglia reale del Qatar per una cifra che si aggira intorno ai 350 milioni di euro, prezzo nettamente più basso dei 500 milioni con i quali era stata valutata dagli eredi dell’ex presidente del Consiglio. A rivelare i dettagli della trattativa è stata La Nuova Sardegna con Marco Bitau. Sul suolo della tenuta dei Berlusconi da 126 stanze e 120 ettari di parco, sventola ormai la bandiera del Qatar.

La Villa di Porto Rotondo venne acquistata da Berlusconi negli anni ’80, e rimodernata a sua immagina con l’enorme parco, un laghetto, la grotta di Nettuno, l’anfiteatro, sette piscine e, come detto, oltre cento stanze.

I nuovi proprietari della villa in Sardegna

Dietro alla trattativa di mercato ci sarebbe Constellation hotels holding Ltd Sca, una società di investimenti con sede in Lussemburgo che possiede un ruolo da braccio immobiliare europeo e globale della dinastia Al Thani, famiglia al governo in Qatar da oltre 150 anni. Il riferimento principale è allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex ministro degli esteri e primo ministro del Qatar dal 2007 al 2013, che conta un patrimonio totale stimato di 1,2 miliardi di dollari. Tra le sue proprietà spiccano un attico a Manhattan, lo yacht Al Mirqab e una versione di “Les femmes d’Alger” di Picasso, strappato in un’asta da record conclusasi con la sua offerta finale di 180 milioni di dollari.

Che ne sarà della tenuta dei Berlusconi

La Constellation hotels holding detiene sul mercato di lusso quote di colossi alberghieri come l’InterContinental di Parigi, valutato 330 milioni di euro, l’InterContinental di Londra Park lane, valutato 457 milioni di dollari, The St. Regis di Roma, valutato 150 milioni di dollari, e l’Hyatt Regency Parigi-Charles de Gaulle. La specialità della società è quella di acquistare immobili storici a cinque stelle nelle grandi capitali del mondo e affiancargli marchi come Ihg e Hyatt. Dunque, resta ora da capire che ne sarà di Villa Certosa, se diventerà una residenza privata del potente sceicco o una dimora da affittare a prezzi lussuosi, sul modello della Villa H2O di Lu Impostu. Per ora non è stata data nessuna notizia ufficiale sulla nuova vita della tenuta di Marinella, ma a Porto rotondo lo sanno già tutti.

La fine dell’era sarda di Berlusconi

Questo storico passaggio di proprietà segna inevitabilmente la fine di un’era, iniziata con la morte di Silvio Berlusconi il 12 giugno 2023. In questi anni dopo la scomparsa del Cavaliere, sin da subito sono emerse indiscrezioni sulla volontà dei figli di vendere Villa Certosa, per decenni luogo di riferimento della politica durante i mesi estivi con l’ex premier che ha accolto numerosi capi di Stato, tra cui il premier laburista britannico Blair e la moglie e lo spagnolo Zapatero. Poi cantanti, imprenditori, amici e starlet che hanno reso celebri (e polemici) anche gli aventi mondani andati in scena nella villa affacciata sul golfo della Marinella.

L’identità di quello che alla fine dovrebbe essere il compratore ufficiale è venuta fuori quasi casualmente, durante la maratona del consiglio comunale di Olbia sull’esame delle osservazioni al Puc, quando è emersa la pratica numero 28729 del 6 marzo 2026, non intestata solo a Fininvest ma anche alla società lussemburghese di Al Thani.

Gli investimenti qatarioti in Sardegna

La Villa dei Berlusconi non è il primo affare gallurese concluso dalla famiglia qatariota. Il fondo di Al Thani, con un patrimonio stimato di centinaia di miliardi di dollari grazie alle riserve di petrolio e gas naturale, ha già precedentemente piazzato capitali pesanti sull’isola italiana, dalla Costa Smeralda al Mater Olbia hospital. L’acquisto di Marinella rappresenta dunque solo l’ultimo di una serie da parte di Al Thani e famiglia, con la Gallura sempre protagonista dei loro affari. Il prezzo finale di Villa Certosa resta ancora circondato dal condizionale, ma le indiscrezioni portano tutte a non meno di 350 milioni di euro.

La conferma della cessione

Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, “conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa”. Lo afferma un portavoce di Fininvest dopo le indiscrezioni raccolte da ‘La Nuova Sardegna’ sulla vendita della dimora ‘storica’ in Sardegna di Silvio Berlusconi a Constellation hotels holding, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia qatariota Al Thani, soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim.

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Riccardo Tombolini