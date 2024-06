Hassanal Bolkiah, il sultano del Brunei, è interessato a comprare Villa Certosa, la storica dimora in Sardegna di Silvio Berlusconi. Il 77enne, infatti, ha visitato la lussuosa villa dell’ex premier e fondatore di Fininvest e sta pensando di acquistarla. Non è ancora chiaro se per sé o come regalo a uno dei suoi figli, Adbul Mateen, il 32enne che solo lo scorso gennaio ha celebrato le sue nozze.

Chi è Hassanal Bolkiah, il sultano del Brunei che vuole comprare Villa Certosa

Bolkiah è il sultano del Brunei, ha 77 anni e da più di 50 è alla guida della monarchia islamica sull’isola del Borneo. Ha dieci figli e un patrimonio immenso. Secondo quanto stimato, avrebbe circa cinque miliardi di euro solo in macchine: ha infatti più di 7mila veicoli, tra cui 452 Ferrari e 500 Rolls Royce, oltre ovviamente a modelli unici. Per il resto ha proprietà in giro per il mondo. E sarebbe atterrato in Sardegna, nello scalo di Olbia, con il suo Boeing 747-400 con placcaggi in oro dal valore di circa 233 milioni di dollari. Problemi di soldi, quindi, non ne ha.

Villa Certosa in vendita, quanto costa la residenza di Berlusconi in Sardegna

La dimora estiva sarda di Berlusconi è pronta a essere venduta dagli eredi del fondatore di Forza Italia. Villa Certosa, che ha ospitato capi di Stato e di governo – dal presidente Usa George Bush a quello russo Vladimir Putin, passando per il premier britannico Tony Blair – ha un valore stimato di 300-500 milioni di euro. Tra i possibili acquirenti della villa non ci sarebbe solo il sultano del Brunei, ma anche miliardari arabi, statunitensi e importanti gruppi alberghieri internazionali.

