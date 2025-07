L’inviato della Casa Bianca per il Medioriente, Steve Witkoff, è sbarcato in Sardegna per colloqui sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza con un velivolo privo di insegne ufficiali. Il suo arrivo è stato gestito con un basso profilo e con un dispositivo di sicurezza ridotto, concordato con le autorità italiane.

I colloqui con il ministro israeliano Ron Dermer e con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani si stanno tenendo a bordo di uno yacht di lusso ormeggiato al largo della Costa Smeralda, in località Golfo Aranci. Yacht di proprietà Mansur bin Zayd Al Nahyan vice presidente e vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti nonché proprietario del Manchester City, squadra di calcio inglese allenata da Pep Guardiola.

Secondo quanto si apprende, per Witkoff sarebbe stato predisposto un soggiorno in uno degli hotel più esclusivi della zona, dove una suite sarebbe stata riservata per l’occasione. Lo yacht è ormeggiato a due miglia marine dalla costa, nello spazio prospiciente l’ex residenza estiva di Silvio Berlusconi, villa Certosa.

