Sardegna, Costa Smeralda: la sede dei negoziati di pace della guerra di Gaza potrebbe essere un mega yacht ormeggiato davanti a spiagge isolate, decisamente più riservato rispetto ai tanti alberghi di lusso della zona, ma anche ventilato. Ha del suggestivo lo scenario che l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff (arrivato questa mattina a Olbia, con un aereo senza livree ufficiali) il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani si troveranno a ore davanti.

È stato quest’ultimo a definire i dettagli, visto che il Paese, attraverso il suo fondo sovrano e il braccio operativo Qatar Holding conosce bene la zona, detenendo la proprietà di buona parte degli alberghi di lusso della Costa Smeralda, nonché dell’ospedale privato Mater Olbia, nato in collaborazione tra Qatar Foundation Endowment e Fondazione Policlinico Universitario.

La presenza americana del segretario di Stato in Gallura dovrebbe essere garantita almeno fino a domenica o almeno fino al momento in cui non sarà trovato un eventuale accordo. “Witkoff viaggia con la ferma speranza di ottenere un nuovo cessate il fuoco e di aprire un “corridoio umanitario”, precisa il portavoce del Dipartimento di Stato USA, Tammy Bruce, con la possibilità di estendere il periodo di missione anche per la prossima settimana, con un viaggio verso Doha.

Luca Frasacco