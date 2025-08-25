La famiglia Berlusconi è vicina a vendere Villa Certosa. La storica dimora estiva del Cavaliere affacciata sul golfo di Porto Rotondo, avrebbe finalmente trovato un acquirente fortemente interessato, pronto a far dimenticare le trattative sfumate negli anni scorsi, inclusa quella con il sultano del Brunei, Hassanal Bolkian. Secondo La Nuova Sardegna, che riporta la notizia, non c’è ancora una data per il closing, ma il negoziato sarebbe alle battute finali per una nuova proprietà araba ancora ignota.

Quando Berlusconi acquisto Villa Certosa

La villa di Porto Rotondo era stata acquistata da Berlusconi negli anni ’70, ampliata e in parte ricostruita. Quando il Cavaliere era premier, veniva classificata come una “sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio” e non a caso ospitò personaggi come Vladimir Putin e George W. Bush.

Quanto vale Villa Certosa

Secondo una perizia tecnica risalente al gennaio del 2021 da parte di Francesco Magnano, geometra di fiducia del Cavaliere, la villa ha un valore di 259.373.950 euro. Un prezzo ritenuto congruo visti i suoi 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa, 174 metri quadrati di posti auto, quattro bungalow, un teatro, la torre fronte teatro, una serra, una palestra, la talassoterapia, 297 metri quadrati di orto medicinale. Una villa posta all’interno di un parco di 580.477 metri quadrati. Dubbi sull’intenzione dell’acquirente arabo di pagare per intero la somma: nella trattativa è stato chiesto il massimo riserbo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco