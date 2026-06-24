In contemporanea con Svizzera-Canada, alle 21:00 andrà in scena anche l’altra partita del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026, Bosnia Erzegovina-Qatar, al Lumen Field di Seattle. Un solo punto a testa per le due squadre, che hanno già scongiurato la possibilità di poter chiudere tra le prime due posizioni e guadagnarsi un posto diretto ai sedicesimi di finale. Dunque, o vittoria o ritorno a casa: una sconfitta o un pareggio non basterebbe a nessuna delle due per passare tra le migliori terze. La Bosnia di mister Barbarez ha incassato un pesante 4-1 contro la Svizzera a Los Angeles, pareggiando invece all’esordio con il Canada.

Lopetegui è stato purtroppo protagonista di una serata ancora più amara con il suo Qatar, crollando 6-0 contro il Canada a Vancouver. Come se non bastasse, in questa partita da dentro o fuori sarà costretto a ricostruire la squadra da zero senza gli squalificati Ahmed e Madibo. Per i bosniaci l’uomo dell’ultima speranza è il solito Edin Dzeko, mentre tra le file qatariote l’uomo più pericoloso resta Afif.

Probabili formazioni

Mister Barbarez dovrà fare a meno dello squalificato Muharemovic tra le file della Bosnia, dunque orientato a schierare Vasilij in porta, con Dedic, Hadzikadunic, Katic e Kolasinac davanti a lui. A centrocampo chance per Alajbegovic, Memic, Sunjic e Thairvovic, con davanti la coppia Dzeko–Demorivovic. Lopetegui dovrà invece rinunciare a Madibo, anche lui squalificato. Dunque, risponderà al collega bosniaco con con Abunada tra i pali, difesa affidata ad Al Oui, Al Brake, Pedro Miguel e Khoukhi. Centrocampo presidiato da Boudiaf, Laye e Gaber, con Afif, Edmilson Junior e Abdurisag davanti. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilij; Dedic, Hadzikadunic, Katic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Thairovic, Memic; Demirovic, Dzeko. All. Barbarez

Qatar (4-3-3): Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khouki, Al Brake; Laye, Boudiaf, Gaber; Afif, Abdurisag, Edmislon Junior. All. Lopetegui

Dove vedere la partita

La partita tra Bosnia Erzegovina e Qatar sarà visibile esclusivamente su Dazn.

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Riccardo Tombolini