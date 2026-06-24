Sembrava già tutto fatto per il suo passaggio all’Inter, ma quando in campo è sceso il Chelsea – e la potenzialità economica della Premiere League – quell’accordo di massima raggiunto la settimana scorsa tra i nerazzurri e l’Atalanta è svanito nel nulla.

Marco Palestra è ora ad un passo dal diventare un nuovo esterno dei blues: il classe 2005, che pochi mesi fa ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale maggiore, si trasferirà a Londra con una valutazione di circa 60milioni di euro, tra parte fissa di 57 più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita del 10%, in favore dei bergamaschi, come ha fatto sapere Gianluca Di Marzio, spiegando come i nerazzurri si fossero fermati ad offrire 45 milioni + 5 di bonus all’Atalanta in una proposta rimasta però solo verbale.

Un’offerta irrinunciabile, quella presentata a Palestra, che ad oggi guadagna 280mila euro l’anno e che per giocare in uno dei quartieri più eleganti della capitale inglese percepirà 5 milioni di euro per 6 stagioni. Un anno di contratto in un più di quanto poteva offrire Inter, al doppio dell’ingaggio. A quel punto, nonostante l’idea del giocatore fosse quella di restare in Serie A per continuare ad affermarsi dopo il buon rendimento di quest’anno, c’è stato poco da pensare, così come per gli agenti dell’operazione, che percepiranno bonus proporzionati.

Un altro talento italiano finisce all’estero e al Chelsea: l’ultima volta era accaduto con Cesare Casadei, una storia che non ebbe lieto fine: trasferitosi – forse prematuramente – in Inghilterra, totalizzò appena 17 presenze con i blues prima di fare ritorno in Italia, a Torino, club dove milita attualmente. Più sfortunato invece il destino di Leoni, che l’anno scorso ha firmato al Liverpool saltando poi l’intera stagione per lesione del legamento crociato. Per Palestra – che non giocherà le coppe – sarà un anno di crescita: la nuova Nazionale, con un CT ancora da annunciare, lo aspetta.

Redazione

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Luca Frasacco