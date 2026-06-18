Oggi parte la seconda giornata dei gironi dei Mondiali 2026. La prima partita in programma è Cechia-Sudafrica, che andrà in scena questo pomeriggio ad Atlanta alle 18:00, ora italiana. Entrambe le squadre sono alla ricerca del riscatto dopo aver perso la prima giornata. La Cechia era passata addirittura in vantaggio contro la Corea del Sud, ma si sono fatti rimontare sul finale, complice anche la sfortuna che ha visto annullargli il secondo goal per fuorigioco, mentre è stata netta la sconfitta sudafricana contro il Messico.

Probabili formazioni

Mister Koubek non vuole cambiare rispetto alla sconfitta contro la Corea del Sud, dunque è propenso a schierare lo stesso undici della prima giornata. Schick rimarrà dunque il riferimento offensivo dei cechi, nonostante la serata difficile vissuta contro i sudcoreani, e sarà sostenuto da Provod e Sulc. Conferme in vista anche per Coufal e Soucek, oltre che per Krejci, autore del primo e finora unico goal della Cechia a questi Mondiali. Qualche cambio in vista invece per il Ct sudafricano Broos, con Sithole e Zwane che sono stati espulsi nella gara contro il Messico e dovranno dunque essere rimpiazzati. Probabile abbandono della difesa a cinque, con l’inserimento di Appollis e Moremi. Probabile panchina per Rayners. Ecco dunque come si schiereranno le due squadre:

Cechia (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Provod, Sulc; Shick. All. Koubek

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Modiba, Okon, Mbokazi, Mudau; Mbatha, Adams; Moremi, Mokoena, Appollis; Foster. All. Broos

Dove vedere la partita in Tv

La partita tra Cechia e Sudafrica, in programma quest’oggi alle 18:oo all’Atlanta Stadium, sarà visibile solo su Dazn, dunque non disponibile in chiaro su Rai 1 e Raiplay. Il canale Dazn, oltre che su smart Tv e sulle app per smartphone, tablet e pc, è possibile attivarlo anche con un abbonamento Prime Video. Possibile collegamento anche dall’estero con una connessione VPN.

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Riccardo Tombolini