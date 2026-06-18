Questa sera la Svizzera affronterà la Bosnia nella seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026, con la partita che andrà in scena alle 21:00, ora italiana, al Los Angeles Stadium di Inglewood. Entrambe le squadre arrivano a questa gara avendo pareggiato la prima per 1-1, con gli svizzeri che si erano portati avanti con Embolo contro il Qatar per poi essere raggiunti al 93′, mentre Dzeko e compagni hanno condotto una vera e propria prova di forza contro il Canada, dimostrando carattere e solidità difensiva.

Nel Gruppo B tutte le squadre sono ferme ad un punto e con la differenza reti pari a zero, un equilibrio totale che renderà questa partita già decisiva per stabilire le gerarchie del Girone. La Svizzera dovrà essere brava a ritrovare la compattezza mancata contro il Qatar, mentre la Bosnia dovrà innanzitutto gestire le forze di un non più giovanissimo Edin Dzeko, che, oltre ad avere 40 anni, ha accusato un problema alla spalla che lo ha costretto a saltare la prima partita. In caso di forfait, pronto Lukic al su posto.

Probabili formazioni

Il probabile undici titolare della Svizzera che affronterà la Bosnia sarà composto da Kobel in porta, Zakaria, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodriguez in difesa, Freuler, Xhaka e Aebischer a centrocampo. Sulla trequarti pronti Ndoye e Vargas alle spalle del centravanti Embolo. La Bosnia risponderà probabilmente con Vasilj tra i pali, Kolasinac, Katic, Dedic e Muharemovic davanti a lui. Tahirovic, Basic e Memic comporranno il centrocampo, Bajraktarevic sulla trequarti e Lukic e Demirovic in attacco. Ecco come si schiereranno le due squadre:

Svizzera (4-3-3): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka; Ndoye, Vargas, Embolo. All. Yakin

Bosnia-Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Kolasinac, Katic, Muharemovic, Dedic; Memic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic; Lukic, Demirovic. All. Barbarez

Dove vedere la partita

La partita tra Svizzera e Bosnia Erzegovina sarà trasmessa su Dazn e in chiaro su Rai 1 e Raiplay. Sarà possibile seguire il match anche dall’estero tramite connessione VPN, come ad esempio ExpressVPN.

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Riccardo Tombolini