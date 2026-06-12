Nel dibattito pubblico sulle proposte di legge elettorale si sente spesso sostenere che non sia prioritario occuparsi della legge elettorale, perché esistono questioni più urgenti e concrete da affrontare. Questa posizione, tuttavia, rivela una sottovalutazione profonda del ruolo che la legge elettorale svolge nel sistema democratico. Non si tratta di un tema tecnico o marginale: la legge elettorale è il fondamento stesso della democrazia rappresentativa. A seconda del sistema elettorale adottato, i partiti si organizzano, selezionano la classe dirigente e costruiscono le alleanze in modo diverso. Ignorare questo aspetto significa non comprendere come si forma concretamente l’offerta politica che viene presentata ai cittadini. Ancora più grave l’idea che la legge elettorale sia estranea alla qualità della vita dei cittadini.

Al contrario, esiste un legame diretto: sistemi elettorali che producono governi deboli e instabili generano inevitabilmente incertezza, inefficienza decisionale e incapacità di affrontare le sfide economiche e sociali. La precarietà dei governi si traduce in politiche frammentarie o spesso inefficaci, con ricadute negative nella vita quotidiana delle persone. Oggi si avverte una distanza crescente tra la politica e i cittadini, come si può dedurre in modo preoccupante dal calo vertiginoso della partecipazione al voto degli elettori. Colmare questo divario è una priorità, e passa anche attraverso una riforma della legge elettorale che consenta la formazione di maggioranze chiare e governi stabili, in grado di assumere decisioni e portarle avanti nel tempo sulla base di programmi altrettanto chiari ed efficaci.

Un altro nodo centrale del dibattito riguarda il tema della rappresentanza. Si sostiene da più parti che i collegi uninominali e l’espressione delle preferenze possano favorire pratiche distorsive, e che quindi sia preferibile mantenere liste bloccate. Ma questa impostazione sacrifica un principio essenziale: quello della rappresentatività. La realtà del sistema politico italiano impone una riflessione pragmatica. Gli schieramenti contrapposti dichiarano esplicitamente di non voler governare insieme e, allo stesso tempo, escludono il ricorso a governi tecnici. In un contesto simile, diventa inevitabile individuare meccanismi che garantiscano la formazione di una maggioranza chiara e di un esecutivo stabile. Il premio di maggioranza con l’indicazione del capo del governo, purché nei modi e nei limiti imposti dalla Costituzione, risponde a questa esigenza: assicurare governabilità in un sistema altrimenti destinato alla paralisi. E proprio per questo è necessario allargare la partecipazione al voto per legittimare un premio di maggioranza ad una maggioranza che sia tale.

Una democrazia matura, deve essere in grado di trovare un equilibrio tra garanzie e partecipazione, tra legalità e rappresentatività. La legge elettorale, in questo senso, non è un semplice strumento tecnico, ma una scelta politica fondamentale che incide sulla qualità della nostra democrazia e, in ultima analisi, sulla vita dei cittadini. Ignorarla o delegarla a tema secondario significa rinunciare a comprendere e migliorare il funzionamento stesso del nostro sistema democratico.

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Antonio Bargone