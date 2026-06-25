Aprilia chiude ufficialmente la sua line up per il futuro, e lo fa ufficializzando l’ingaggio di Pecco Bagnaia, che dalla prossima stagione farà coppia con il connazionale Marco Bezzecchi, che ha già rinnovato da tempo, in risposta al duo spagnolo formato da Marquez e Acosta. Dunque, il due volte campione del mondo in top class ha firmato un contratto della durata di 4 anni con la casa di Noale, che vedrà la sua scadenza nel 2030. Un accordo che non si vede spesso in MotoGP, dove solitamente i contratti sono biennali. Bagnaia andrà a prendere il posto di Jorge Martin, promesso sposo di Yamaha.

Le parole di Bagnaia

Bagnaia ha parlato a SkySport nel giovedì di Assen, queste le sue parole su questa nuova avventura che sta per intraprendere: “Sono molto soddisfatto e contento di quello che è stato e di quello che sarà. Ho fatto il massimo, ma c’è ancora molto da fare perché mancano 13 gare. Ho voluto tanto questa nuova sfida in Aprilia, questo contratto a lungo termine. Quattro anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo tanto e il loro supporto è stato fantastico. Sono molto entusiasta, ma bisogna finire questa stagione“.

Il comunicato di Aprilia

“Il cielo è azzurro sopra Noale“. Così titola il comunicato stampa di Aprilia Racing che ha annunciato l’ingaggio di Bagnaia per la prossima stagione e la formazione della coppia con Bezzecchi. Poi prosegue: “L’ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’approdo di un tre volte campione del mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. L’accordo conferma anche la solidità del progetto Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc“.

Le parole di Rivola

A commentare l’ingaggio di Bagnaia è stato anche Massimo Rivola, Ad di Aprilia Racing: “Insieme a Michele Colaninno condivido l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta la conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kim Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Per questo motivo accogliere Pecco ci dà un senso di orgoglio immenso e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo. Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l’ora di prenderci“.

I numeri di Bagnaia

Per Bagnaia quella con Aprilia sarà una nuova sfida dopo gli otto anni trascorsi in Ducati tra Pramac e team ufficiale, dove si è portato a casa due titoli mondiali consecutivi nel 2022 e nel 2023, oltre a due secondi posti nel 2021 e nel 2024. Il curriculum di Pecco in top class non ha certo bisogno di presentazioni, dal momento che conta 31 vittorie nelle gare della domenica, 63 podi, 28 pole position e 14 successi nelle Sprint con 34 medaglie.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini