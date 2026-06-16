Riaffiorano testimonianze, a distanza di 19 anni da quel 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne trovata da Alberto Stasi senza vita distesa a terra in casa sua. Parla davanti alle telecamere di “Filorosso”, un uomo mai preso seriamente in considerazione dai carabinieri, ai quali – al tempo – aveva comunicato nel luglio 2025 di aver visto una donna in sella alla misteriosa bici nera appoggiata davanti al cancello di via Pascoli.

Garlasco, “in sella alla bici nera c’era una donna bionda”

Nell’intervista raccolta da Antonino Monteleone e mandata in onda ieri, 15 giugno, su Rai 3, il testimone rintracciato dalla redazione racconta di come le sue parole siano state prese sotto gamba da tutti. “Non ho detto una bugia. Quel giorno, e ciò che ho visto quel giorno, lo ricordo benissimo. Ho visto una donna, dai capelli biondi, aveva degli occhi spiritati che tu non hai idea. Mi ricordo i dettagli di una bicicletta nera, aveva i raggi che erano lucidi, sembrava una bicicletta nuova’. Da uomo, obiettivamente, dico che era una bella ragazza, è chiaro che l’ho osservata con una particolare attenzione. La persona che ho visto mi ha anche guardato, ci siamo guardati in faccia”.

Il testimone: “Mi hanno minacciato, non dovevo parlare”

L’uomo spiega poi perché abbia atteso fino all’anno scorso per riferire ai carabinieri quanto detto. “Sono stato minacciato per aver parlato con loro, e ho avuto paura. Non so come facevano a saperlo, ma ignoti mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi gli affari miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente”. E non ha nascosto stupore per non essere stato considerato: “Ho fornito tutto, poi però nessuno mi ha considerato”. L’uomo ha anche contestualizzato la sua presenza nella cittadina quel giorno:“Io non sono di Garlasco, ma abito in provincia di Pavia. Lì non conoscevo nessuno, mi trovavo lì per motivi di lavoro lavorando nel mondo delle discoteche, ma ricordo benissimo quel che ho visto e ripeto, quella donna aveva degli occhi spiritati”.

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Luca Frasacco