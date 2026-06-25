Alle ore 22 di questa sera, giovedì 25 giugno, andrà in scena alMetLife Stadium nel New Jersey la terza e ultima partita della fase a gironi del Gruppo E della Coppa del Mondo 2026. Gara importante per entrambe le squadre, visto che la Germania si presenta all’impegno da capolista e con l’intenzione di rimanerci per avere un turno più agevole ai sedicesimi di finale, mentre l’Ecuador deve per forza vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Enner Valencia rimane il punto di riferimento della Nazionale sudamericana, supportato dalla qualità di Caicedo a centrocampo. Mister Beccacece dovrà far ritrovare ai suoi quella cattiveria in zona gol che è mancata nelle prime due uscite. Tra le file tedesche, invece, Nagelsmann dovrà fare i conti con l’assenza di di Schlotterbeck, costretto a lasciare definitivamente il torneo per un grave infortunio alla caviglia rimediato contro la Costa d’Avorio, lasciando uno spazio non da poco nella retroguardia della Germania.

Probabili formazioni

Il Ct argentino dell’Ecuador, Sebastian Beccacece, dovrebbe giocarsi le sue chance con Galindez in porta, Hincapié, Pacho e Ordonez a formare la linea difensiva. A centrocampo spazio a Caicedo, Franco, Vite, Yeboah e Estupinan. Davanti la coppia d’attacco sarà formata da Valencia e Plata. Mister Nagelsmann risponderà invece con Baumann a proteggere i pali tedeschi, davanti a lui Kimmich, Tah, Rudiger e Raum. In mediana pronti Goretzka e Stiller, affiancati da Leweling e Amiri. In avanti giocheranno Beier e Undav. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Ecuador (3-5-2): Galindez; Hincapié, Pacho, Ordonez; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Valencia, Plata. All. Beccacece

Germania (4-4-2): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Leweling, Goretzka, Stiller, Amiri; Beier, Undav. All. Nagelsmann

Dove vedere la partita

La partita tra Ecuador e Germania sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, oltre che dall’estero tramite una connessione VPN.

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Riccardo Tombolini