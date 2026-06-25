In contemporanea con Ecuador-Germania, alle 22:00 italiane di questa sera giovedì 25 giugno andrà in scena al Philadelphia Stadium l’altra gara del Gruppo E dei Mondiali 2026, Curaçao-Costa d’Avorio. In palio c’è la qualificazione ai sedicesimi di finale. La piccola Nazionale caraibica ha scritto una delle pagine più romantiche della Coppa del Mondo, pareggiando 0-0 nella seconda giornata contro l’Ecuador, guadagnandosi così il loro primo storico punto ai Mondiali, con il portiere Room eroe della serata che ha neutralizzato 15 tiri. Ora tentano l’impresa, vogliono vincere e continuare a scrivere la storia.

La Costa d’Avorio si presenta invece a Philadelphia da seconda della classe del girone, dunque ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi per direttissima. Dopo la vittoria contro l’Ecuador all’esordio e la sconfitta nel secondo turno contro la Germania, la situazione di classifica degli africani è in totale equilibrio e più aperta che mai, Mister Faé ha trasformato la Nazionale ivoriana in una squadra ostica da affrontare, con giocatori come Kessie, Diallo e Diomande come punti di riferimento della squadra. Se agli africani basta poco per garantirsi i sedicesimi di finale, per i caraibici la matematica dice che devono vincere e sperare in un miracolo. La squadra sa di dover compiere un’impresa, ma non è intenzionata a demordere.

Probabili formazioni

Mister Advocaat è intenzionato a schierare il migliore undici a disposizione per tentare l’impresa. Dunque in porta ci sarà l’eroe Room, con Fonville, Brenet, Obispo, Gaari e Floranus a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo ci saranno Comenencia, L. Bacuna e J. Bacuna, con la coppia d’attacco che sarà formato da Chong e Locadia. Faé, orfano di Singo per infortunio, risponderà verosimilmente con Fofana tra i pali, davanti a lui agiranno Kossounou, Doue, Agbadou e Konan. A centrocampo pronti Kessie, Sangare e Oulai, tridente offensivo composto da Diallo, Bonny e Diomande. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Curaçao (5-3-2): Room; Fonville, Obispo, Gaari, Floranus, Brenet; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Cong, Locadia. All. Advocaat

Costa d’Avorio (4-3-3): Fofana; Konano, Agbadou, Kossounou, Doue; Oulai, Sangare, Kessie; Diomande, Bonny, Diallo. All. Faé

Dove vedere la partita

La partita tra Curaçao e Costa d’Avorio sarà visibile in esclusiva su Dazn, oltre che con una connessione VPN se la si vuole seguire dall’estero.

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Riccardo Tombolini