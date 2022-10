“Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per Il Presidente del Consiglio dei Ministri è: ‘Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni”. Recita così il testo della circolare inviata da Palazzo Chigi a firma di Carlo Deodato, nuovo segretario generale della presidenza del Consiglio “a tutti i ministeri”. Meloni certifica così che vuole dunque essere chiamata al maschile, togliendo ufficialmente il dubbio a quanti ancora se lo chiedevano.

In realtà sin dai suoi primi atti ufficiale e nelle note inviate, Meloni viene chiamata “il presidente del Consiglio”, al maschile. E già era “il presidente di Fratelli d’Italia”. La nota è rimbalzata su tutti i social e qualcuno ha pensato che potesse trattarsi di un fake. Che comunque non ne modificherebbe la sostanza della scelta del maschile. Prima di Meloni anche Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex presidente del Senato, aveva rinunciato al femminile. Secondo quanto riportato dal Corriere, Laura Boldrini invece fece una scelta diversa, preferendo il femminile e facendosi chiamare “la presidente della Camera”.

Sulla questione è intervenuto il presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini: “I titoli al femminile sono legittimi sempre; chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato. Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo”.

