Kerim Alajbegovic si mette in vetrina al Mondiale e questa non è una buona notizia per la Roma. I giallorossi hanno da tempo messo gli occhi sul talento bosniaco ma dopo il goal contro il Qatar di ieri sera altri club europei hanno probabilmente sciolto le riserve sul 19enne talento dei Balcani e ora Gasperini rischia di essere beffato. Un discorso simile dalle parti di Trigoria già è stato affrontato per Summerville (l’ala olandese retrocessa con il West Ham e finita nel mirino del Manchester United), e un altro boccone amaro taglierebbe le gambe ai capitolini.

Lo show di Alajbegovic

Alajbegovic, classe 2007, è stato il grande protagonista di Bosnia-Qatar, avendo messo a segno uno dei tre goal che hanno portato la sua Nazionale alla vittoria e al vicinissimo passaggio del turno ai sedicesimi di finale come una delle otto migliori terze che, da regolamento, hanno diritto di avanzare (la sua nazionale al momento è quella meglio posizionata e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe accedere alla fase successiva). A parte il goal, il giovane talento si è messo in mostra grazie a dribbling e giocate brillanti, tutte qualità che non saranno sfuggite a Gian Piero Gasperini. Insomma, una prestazione maiuscola per il giocatore destinato a tornare al Bayer Leverkusen dopo il prestito al Salisburgo. I tedeschi, ora, sono pronti a dar vita ad un’asta importante per il loro gioiello.

Il rischio beffa

Come già successo con Summerville, il rischio beffa per la Roma è dietro l’angolo perché una potenziale asta con i migliori club d’Europa non gioverebbe per i problemi economici dei giallorossi. Proprio da Trigoria si erano intensificati da marzo i colloqui con Alajbegovic che non ha mai nascosto di apprezzare la destinazione. Ora, però, dall’Italia su di lui sono piombate anche Juventus e, soprattutto, Atalanta, con quest’ultima che può contare sull’aiuto del compagno di Nazionale Kolasinac e sui 60 milioni che il Chelsea sta per versare nelle casse bergamasche per Palestra (oltre ai circa 45 milioni incassati per Ederson, ceduto allo United). La Dea, forte del copioso incasso, ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore per strapparlo clamorosamente alla Roma, impegnata a fare i conti con il Fair Play Finanziario.

Il punto sull’attacco romanista

Impegnata con cessioni e rinnovi e con il pensiero fisso di avere ancora pochi giorni per chiudere il FFP, la Roma è ferma nell’attesa di regalare i rinforzi richiesti da Gasperini. Le attenzioni principali sono attualmente rivolte a Greenwood, ma il tecnico chiede anche forze ulteriori per il pacchetto di esterni offensivi, considerata anche la praticamente certa partenza di Soulé. I principali nomi sul taccuino di D’Amico sono: Tel del Tottenham, Tzolis del Bruges, Vlasic del Torino e Nusa del Lipsia. Nelle ultime ore sono sorte anche delle voci di un possibile interesse su Pulisic e Nkunku del Milan.

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Riccardo Tombolini