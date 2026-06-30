Matias Soulé, almeno per il momento, resterà alla Roma. Nonostante nei giorni scorsi fosse stato messo alla porta dalla società con il consiglio di trovarsi una nuova squadra, sembrerebbe che per l’argentino non sia arrivata nessuna offerta concreta né dall’Arabia Saudita né da altri campionati, con il suo agente che ha ribadito la volontà sua e e del suo assistito di rimanere nella Capitale.

Le parole dell’agente

L’agente di Soulé ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “Tutte le voci di offerte per lui non sono vere, e ovviamente non si possono rifiutare offerte che non sono state fatte. Altro che Arabia o offerte da 10 milioni per Soulé rifiutate. In questi giorni ho ricevuto tante chiamate, ho parlato con diverse squadre, nessuna di queste però si è fatta avanti concretamente e quindi noi non andiamo da nessuna parte. Soulé è un patrimonio della Roma e se qualcuno da dentro fa uscire certe voci fa soltanto il male di Matias, un professionista esemplare che a questa maglia ha dato tutto“.

La situazione della Roma

Come è noto, la Roma aveva una scadenza che chiudeva proprio oggi, martedì 30 giugno, per regolare tutte le questioni legate al Financial FairPlay, ma la situazione mercato a Trigoria sembra non decollare. Nelle scorse settimane sono state sotto i riflettori le trattative per l’acquisto di Greenwood e per i rinnovi di Mancini, Pellegrini e Dybala, ma tutto ora sembra in fase di stallo. I giallorossi sono riusciti a vendere finora Baldanzi, Abdulhamid, Sangaré e Romano, incassando la flebile cifra di neanche 15 milioni di euro. Tra 15 giorni Gasperini ha convocato il ritiro al Fulvio Bernardini ma senza un gruppo già formato è difficile cominciare a fare dei piani. Il mercato della Roma non decolla, e ora a Trigoria sono in corso delle riflessioni a riguardo.

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Riccardo Tombolini