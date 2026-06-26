E’ ufficiale: come riportato dal giornalista Fabrizio Romano il Como ha trovato l’accordo con il Real Madrid per ricomprare Nico Paz alla cifra di 60 milioni di euro. Nulla da fare dunque per le concorrenti inserite (soprattutto dai media) nella corsa al centrocampista argentino, in primis l’Inter (che dopo Palestra, perde un altro ‘obiettivo’ di mercato. Paz rimarrà alla corte di Fabregas per continuare ad incantare la Serie A con le sue giocate. I blancos sono comunque riusciti a mantenere un diritto di recompra del giovane talento cresciuto nella loro cantera.

L’accordo con il Real Madrid

Il Real Madrid aveva attivato la clausola di recompra sul contratto di Nico Paz nei giorni scorsi, concedendo al Como fino alla fine di questo mese per poter ricomprarlo alla cifra di 60 milioni, valutandolo invece 70 per il resto dei club che aveva messo gli occhi sul centrocampista argentino. Tra questi c’era l‘Inter, che però non è riuscita a battere la concorrenza del Como. Nico Paz giocherà dunque la Champions League nella prossima stagione conquistata al termine di una stagione super con la magia biancoazzurra.

Inter ancora una volta beffata

Soltanto tre giorni fa l’Inter rimaneva con le mani in mano vedendo Palestra virare clamorosamente per Londra, sponda Chelsea, a cose praticamente fatte alla Pinetina. Dopo questa beffa la stampa ha cominciato ad accostare insistentemente Nico Paz ai nerazzurri, sostenendo che il centrocampista argentino avrebbe fatto ritorno al Real Madrid per poi essere girato alla squadra milanese. Poche ore fa, è invece arrivata l’ufficialità della permanenza del gioiello alla corte di Fabregas.

Solamente stamattina il titolo de La Gazzetta dello Sport titolava “Paz vuole l’Inter“, frase immediatamente smentita dall’argentino che ha pubblicato su Instagram una foto con il cappellino del Como. Poi la mossa a sorpresa dei lariani, che con l’intervento decisivo in prima persona di Fabregas, hanno convinto il giocatore a rimanere sulla riva del Lago, con un Como che ora non può più nascondere le sue grandi ambizioni per il prossimo futuro.

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Riccardo Tombolini